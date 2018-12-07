Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Сахалина

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора сахалинской области Валерия Лимаренко. Ранее он занимал должность главы инжинирингового дивизиона государственной корпорации корпорации "Росатом".

В конце ноября депутаты Сахалинской областной думы направили обращение Путину, в котором назвали сложившуюся в регионе ситуацию "критической" из-за отсутствия главы региона. Парламентарии попросили срочно назначить временно исполняющего обязанности главы области.

Бывший глава Сахалина Олег ​Кожемяко был назначен президентом Владимиром Путиным после скандала во втором туре губернаторских выборов в Приморье 16 сентября. Тогда результаты голосования были отменены из-за массовых нарушений. В нём лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако когда подсчет голосов уже завершался, вперёд с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока. Новое голосование состоится 16 декабря.