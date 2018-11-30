Сахалинские депутаты заявили, что ситуация в регионе "критическая"

Депутаты областной думы Сахалина направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором назвали сложившуюся в регионе ситуацию "критической". Парламентарии просят срочно назначить временно исполняющего обязанности главы области. Об этом сообщает "Коммерсант".

Депутаты опасаются, что региональный бюджет на 2019 год может быть не принят из-за отсутствия главы региона. После назначения бывшего губернатора Сахалина Олега Кожемяко 26 сентября на должность временно исполняющего обязанности главы Приморского края, область осталась без руководства. Региональный бюджет может утвердить только губернатор.

Депутаты заявляют, что из-за отсутствия главы региона, некому подписать принятые областной думой изменениями в местное законодательство. Из-за этого бюджет Сахалина может потерять около 215 миллионов рублей. Также отсутствует возможность провести конкурс по назначению глав 11 муниципальных районов из-за того, что членов комиссий назначает глава региона.

Бывший глава Сахалина Олег ​Кожемяко был назначен президентом Владимиром Путиным после скандала во втором туре губернаторских выборов в Приморье 16 сентября. Тогда результаты голосования были отменены из-за массовых нарушений. В нём лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако когда подсчет голосов уже завершался, вперёд с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока. Новое голосование состоится 16 декабря.