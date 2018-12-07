Литва ввела санкции против ряда россиян из-за конфликта в Чёрном море

Литва ввела санкции в отношении ряда россиян в связи с конфликтом в Керченском проливе. Решение принял Департамент миграции страны. По данным информагентства BNS, на которое ссылается ресурс Delfi, в "черный список" внесены 20 человек, их имена не уточняются.

В четверг МИД Литвы предложил ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе. В ведомстве заявили, что действия России грубо нарушили международное право и представляют угрозу международной безопасности.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка. Российский суд арестовал их на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы.