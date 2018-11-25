ВМФ Украины: российский корабль в Азовском море протаранил украинский

Командование Военно-морских сил Украины обвинило Россию в агрессивных действиях против украинских военных кораблей в Азовском море.

Как говорится в сообщении украинских военных, в воскресенье, 25 ноября, корабль российской пограничной службы России "Дон" осуществил таран украинского рейдового буксира, который вместе с двумя другими боевыми кораблями осуществлял плановый переход из порта Одессы в Мариуполь. Утверждается, что в результате инцидента был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также утерян спасательный плот. О пострадавших не сообщается.

"Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права", – говорится в сообщении украинского командования, которое намерено передать данные об инциденте в международные органы.

В ФСБ России заявили, что три украинских военных корабля утром в воскресенье "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". По сообщению ФСБ, они "опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей". Об инциденте с тараном в сообщении ничего не сказано.

Ранее Украина неоднократно заявляла о том, что Россия нарушает международное право, препятствуя свободному судоходству в Азовском море. В Киеве было принято решение укрепить военный флот в Азовском море и перебросить часть кораблей из Одессы в Мариуполь и Бердянск.