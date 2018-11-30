Отмщение за Керчь: Трамп в отказе, Киев закрыл въезд

Последствия захвата украинских кораблей Россией. Невстреча президента США с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Вренное положение на месяц и запрет на въезд мужчинам - гражданам РФ от 16 до 60 лет в Украину.

Керченский кризис в развитии обсуждают экономист и политик Сергей Жаворонков, украинский политик Антон Геращенко, дипломат Георгий Кунадзе.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 30 ноября в 19:05