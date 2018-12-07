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В Ивано-Франковской области Украины запретили русское кино и музыку

Иллюстративное фото

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В Ивано-Франковской области Украины введен мораторий на публичную демонстрацию российских фильмов и музыки. За такое решение проголосовали 68 депутатов областного совета, сообщает местное издание "Курс".

Мораторий будет длиться до "полного прекращения оккупации территории Украины". По мнению депутатов запрет поможет избежать разжигания межнациональной вражды и розни.

Запрет​ на публичное использование русскоязычного культурного продукта ранее был введен во Львовский, Житомирский и Тернопольский областях.

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