В Ивано-Франковской области Украины запретили русское кино и музыку

В Ивано-Франковской области Украины введен мораторий на публичную демонстрацию российских фильмов и музыки. За такое решение проголосовали 68 депутатов областного совета, сообщает местное издание "Курс".
Мораторий будет длиться до "полного прекращения оккупации территории Украины". По мнению депутатов запрет поможет избежать разжигания межнациональной вражды и розни.
Запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта ранее был введен во Львовский, Житомирский и Тернопольский областях.
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