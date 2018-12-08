Финансовый директор "Хуавэй" может быть экстрадирована в США

Китай пригрозил Канаде негативными последствиями в случае, если канадские власти экстрадируют в США гражданку Китая Мэн Ванчжоу, финансового директора и дочь основателя компании "Хуавэй". Она была арестована в аэропорту Ванкувера 1 декабря.



В МИД Китая был вызван посол Канады в Пекине. Ему было заявлено требование немедленно прекратить преследование Мэн Ванчжоу.



Правоохранители США подозревают финансового директора компании "Хуавэй" Мэн Ванчжоу в том, что она пыталась торговать с Ираном в обход американских санкций. Против неё выдвинуты обвинения в создании схем для обмана нескольких американских финансовых учреждений. В случае экстрадиции в США ей может грозить наказание сроком до 60 лет лишения свободы, сообщило агентство Reuters.





Канадские судьи пока не пришли к окончательному решению в вопросе о передаче одного из руководящих деятелей компании Huawei американским правоохранительным органам. В понедельник в канадском суде будут продолжены слушания по делу об экстрадиции Мэн Ванчжоу в США.