В России новая опричнина?

Россия свободная - о несвободной. Репортаж с Форума Свободной России, который прошел в Вильнюсе 7-8 декабря 2018 года. Дискуссии по актуальным проблемам жизни России, в России невозможные.

– В России возникла не классическая диктатура, а создалось мафиозное государство. Рост благосостояния был связан с тем, что после 90-х наступила эра благополучия. Ситуация при Путине стабилизировалась из-за высоких цен на нефть. Возник элитный консенсус. Путин выполнял роль главы клана, который гарантирует баланс, является гарантом обогащения, социальной стабильности и того, что 2 триллиона вывезенных из РФ долларов, находятся в защищенных надежных местах на Западе. Здесь Путин был незаменим. Сейчас схема начала давать сбои. Санкции подрывают консенсус, и, чтобы поддерживать подельников, Путин должен брать деньги из социальной сферы. Ответ был получен на выборах: это привело к отторжению путинских кандидатов. Конфронтация с Западом бьет по уровню жизни, начинает приходить в дом, власть не может не влезать в частную жизнь, повышая налоги и пенсионный возраст. Становится жить трудно. Роль Путина скукоживается, он перестает выполнять роль модератора. Протест изнутри будет нарастать, так как система теряет гибкость, – заявил Гарри Каспаров.

– Идет гибридная схватка крупнейшего государства мира и крупнейшей страны Европы. России надо понять, что мы не братья, не сестры, мы соседи. Новой власти в России будет легко внести новые посылы отношений с Украиной, что мы соседи. Но потенциал восстановления добрососедства застанут только очень молодые участники нашей дискуссии. Дело не в Путине, а в идеологии нынешней элиты в России. Дошло до того, что военные под российским флагом впервые напали на военных под украинским флагом. Сценарий восстановления нормальных отношений. Уход России с Донбасса. Возвращение Крыма. России придется разрядить энергетическое оружие, которое используется против Украины, и убрать с экрана пропаганду. И выстраивать двусторонние отношения с нуля, – считает украинский политолог Евгений Магда.

- Есть вероятность, что Россия может перейти к полномасштабной войне более высокой интенсивности. Это может быть южная Украина. Вызывает озабоченность, что этому региону достаточно внимания не уделяется. Сосредоточены танки, десантные корабли и плавающие БТР. Есть угроза разворачивания операций летом 2019 года к тому моменту, когда уровень воды в крымских водохранилищах станет нулевым, и эту проблему Путин захочет решать, – предупредил Андрей Илларионов.​

Известный экономист Андрей Илларионов предупреждает, что все граждане России платят за войну:

- Показатель падения потребления населения после 2014 года – 6%. Это результат открытой войны против Украины. Российское население платит за нее. С 2015 года идет рост смертности и падение рождаемости. Стагнация будет продолжаться в ближайшие годы, экономический рост по всем прогнозам не будет более 2% ВВП. В 2018 году рост будет 1.6% ВВП, он снизится в 2019 году до 1%. Важнейшим фактором развития является уровень свободы. Чем более свободна страна, тем более она развитая. Если кто-то хочет высокого темпа развития и роста потребления: следует повышать уровни свободы. Здесь Россия очень сильно отклонилась от общемирового тренда развития, и наша цель - ввернуть страну в сообщество свободных стран и обеспечить рост благосостояния, - сказал Андрей Илларионов.

– Своими действиями Путин сделал санкции Запада неизбежными, Запад увидел, что договориться нельзя, так как цель Кремля – разрушение миропорядка. Если бы не санкции, политика Путина могла быть более агрессивной, а так не началась полномасштабная война против Украины. Санкции – единственный несиловой способ остановить путинскую Россию. Чем жестче санкции будут сегодня, тем меньше крови прольется завтра, – подчеркивает Гарри Каспаров.

– После дела Серебренникова стало ясно: в России - новая опричнина. Бояться должны все. Ты был у Путина, а завтра тебя арестовали, говорит Марат Гельман.

В эфире в программе "Лицом к событию" 10 декабря в 19:05 - Андрей Илларионов, Илья Пономарев, Гарри Каспаров, Александр Скобов, Марат Гельман, Евгений Чичваркин, Леонид Невзлин и другие участники дискуссий.

Автор и ведущий Михаил Соколов

Программа "Лицом к событию" в эфире 10 декабря в 19:05