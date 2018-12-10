Франция: из-за протестов экономический рост сократится вдвое

Французская экономика ощутит негативные последствия протестов так называемых "желтых жилетов", заявляют Центральный банк Франции и министр экономики страны.

На выходных во время протестов полиция задержала почти две тысячи человек.

Согласно прогнозам Центрального банка Франции, рост ВВП страны в последние три месяцы 2018 года снизится с 0,4 до 0,2 процента. По оценкам министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, в годовом выражении рост замедлится на 0,1 процентного пункта. Это значительно приблизит медленно развивающуюся французскую экономику к рецессии, считает Ле Мэр.

Протесты показывают, насколько Франция разделена между теми, кто воспользовался глобализацией и теми, кто из-за неё пострадал, заявил французский министр экономики.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон встретится с представителями профсоюзов, с которыми обсудит ситуацию с протестами "желтых жилетов". Вечером также запланировано выступление президента по телевидению: в обращении к нации Макрон намерен представить планы правительства для разрешения социального конфликта во Франции, сообщает агенство AFP.

Накануне правительство Франции осудило реакцию нескольких мировых лидеров на протесты в стране. Так, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан попросил президента США Дональда Трампа "оставить Францию в покое": ранее Трамп заявил, что протесты во Франции спровоцировало парижское соглашение о борьбе с изменениями климата. По мнению президента США, его исполнение привело к росту налогов.

С критикой выступил также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что "анархия царствует " во многих странах Европы, прежде всего во Франции. Кроме этого, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "Макрон это проблема для французского народа". Во Франции эти слова назвали "вмешательством" во внутренние дела страны.

Несмотря на временную отмену планов по повышению налогов на топливо, в воскресенье в нескольких регионах Франции продолжались протесты против политики президента Макрона. Так, в Перпиньяне на юге страны "желтые жилеты" подожгли точку оплаты за проезд по автострадам. В других регионах протестующие устанавливали баррикады и блокировали проезд на главных трассах.