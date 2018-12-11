Избирком Приморья снял кандидата от "Патриотов России" с выборов

Избирательная комиссия Приморья отменила регистрацию кандидата в губернаторы края от "Патриотов России" Игоря Степаненко. Об этом сообщает "Интерфакс". Голоса, отданные за Степаненко в ходе досрочного голосования, учитываться не будут.

Заявление о снятии своей кандидатуры Степаненко подал накануне. В партии "Патриоты России" его поступок объяснили желанием избежать второго тура голосования, и не исключили, что поддержат на выборах исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко.

Теперь на выборах остались 4 кандидата, в том числе Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем.

Выборы в Приморье проводятся в этом году повторно, после того как избирком отменил результаты второго тура голосования в сентябре из-за массовых нарушений. Тогда кандидат от коммунистов Андрей Ищенко заявил о массовых фальсификациях в пользу исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко. Вместо Тарасенко был назначен Кожемяко, а Ищенко не допустили к новым выборам, заявив, что он не прошёл "муниципальный фильтр". Голосование в Приморском крае пройдёт 16 декабря.