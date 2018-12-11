Золотов подал к Навальному иск на 1 миллион рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал к оппозиционеру Алексею Навальному иск о защите чести и достоинства на сумму в 1 миллион рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката, представляющего интересы начальника Росгвардии.

Золотов просит суд признать распространенные Навальным сведения порочащими его и требует от оппозиционера их опровергнуть.

Адвокат генерала утверждает, что если суд встанет на сторону его подзащитного, деньги будут перечислены детскому дому.