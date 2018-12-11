Золотов подал к Навальному иск на 1 миллион рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал к оппозиционеру Алексею Навальному иск о защите чести и достоинства на сумму в 1 миллион рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката, представляющего интересы начальника Росгвардии.
Золотов просит суд признать распространенные Навальным сведения порочащими его и требует от оппозиционера их опровергнуть.
Адвокат генерала утверждает, что если суд встанет на сторону его подзащитного, деньги будут перечислены детскому дому.
- Алексей Навальный обвиняет Виктора Золотова в коррупции. В августе основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей.
- В сентябре начальник Росгвардии вызвал оппозиционера, находившегося в тот момент под арестом, на "дуэль", пообещав сделать из него "отбивную". После освобождения Навальный в свою очередь предложил Золотову теледебаты, но тот отказался, заявив, что приглашал главу ФБК "на другое".
- Позднее Золотов предложил проверить Навального на "детекторе лжи". Оппозиционер, в свою очередь, попросил Росимущество изъять у Золотова дачу, утверждая, что генерал незаконно владеет недвижимостью, ранее находившейся в государственной собственности.
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