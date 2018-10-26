Навальный требует изъять дачу у главы Росгвардии Золотова

Оппозиционный политик Алексей Навальный требует изъять дачу у главы Росгвардии Виктора Золотова, утверждая, что генерал незаконно владеет имуществом, ранее находившимся в государственной собственности. На своем канале в YouTube основатель Фонда борьбы с коррупцией заявил, что уже обратился в подмосковное управление Росимущества.
Речь идет о даче в поселке Калчуга Малая. В расследовании ФБК утверждалось, что Золотов приобрел участок площадью более 270 квадратных метров в 2002 году, и что недвижимость стоит не менее 200 миллионов рублей.
Алексей Навальный обвиняет Виктора Золотова в коррупции. В августе ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей.
В сентябре начальник Росгвардии вызвал оппозиционера, находившегося в тот момент под арестом, на "дуэль", пообещав сделать из него "отбивную". После освобождения Навальный, в свою очередь, предложил Золотову теледебаты, но тот отказался, заявив, что приглашал главу ФБК "на другое".
Позднее Золотов предложил проверить Навального на "детекторе лжи".
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