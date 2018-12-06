Власти Канады арестовали финансового директора и дочь основателя китайского телеком-гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает La Presse. По данным Wall Street Journal и New York Times, Ваньчжоу подозревается в нарушении санкций США в отношении Ирана.
- В министерстве юстиции Канады не комментируют предъявленные топ-менеджеру обвинения. На пятницу, 7 декабря назначены судебные слушания об освобождении Ваньчжоу под залог.
- Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. В компании заявили, что не ознакомлены с предъявленными Ваньчжоу обвинениями, но утверждают, что не нарушали санкционные режимы США, ООН и Евросоюза.
- Немедленно освободить Ваньчжоу потребовали в посольстве Китая в Канаде.
Угроза национальной безопасности
Арест Ваньчжоу произошёл 1 декабря, в этот же день президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о наступлении перемирия в торговой войне двух стран.
Американская сторона пообещала воздержаться от повышения тарифов на ввоз китайских товаров, а Китай согласился “в самом ближайшем будущем закупить значительное количество американской продукции, в том числе сельскохозяйственной”.
В течение 90 дней стороны договорились провести переговоры по проблемным вопросам, если Пекин и Вашингтон за это время не достигнут соглашения, то китайский экспорт в США будет обложен повышенными пошлинами. Арест топ-менеджера телеком-гиганта усложнит эти переговоры, соглашаются аналитики.
- В ноябре Wall Street Journal сообщала, что США просит партнерские страны отказаться от оборудования китайской компании Huawei при строительстве сотовых сетей нового поколения. В частности, переговоры об этом идут с компаниями в Германии, Италии и Японии. В США считают, что с помощью оборудования компании китайские власти могут собирать данные, представляющие коммерческий или военный интерес для Пекина.
- Ранее США внесли компанию в черный список поставщиков оборудования для государственного использования. В тот же список попали главные конкуренты компании — китайская ZTE, чья штаб-квартира так же как и у Huawei расположена в китайском Шэньчжэне. От использования инфраструктуры Huawei отказались так же власти Австралии.
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