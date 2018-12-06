Власти Канады арестовали финансового директора и дочь основателя китайского телеком-гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает La Presse. По данным Wall Street Journal и New York Times, Ваньчжоу подозревается в нарушении санкций США в отношении Ирана.

В министерстве юстиции Канады не комментируют предъявленные топ-менеджеру обвинения. На пятницу, 7 декабря назначены судебные слушания об освобождении Ваньчжоу под залог.

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. В компании заявили, что не ознакомлены с предъявленными Ваньчжоу обвинениями, но утверждают, что не нарушали санкционные режимы США, ООН и Евросоюза.

Немедленно освободить Ваньчжоу потребовали в посольстве Китая в Канаде.

Угроза национальной безопасности

Арест Ваньчжоу произошёл 1 декабря, в этот же день президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о наступлении перемирия в торговой войне двух стран.

Американская сторона пообещала воздержаться от повышения тарифов на ввоз китайских товаров, а Китай согласился “в самом ближайшем будущем закупить значительное количество американской продукции, в том числе сельскохозяйственной”.

В течение 90 дней стороны договорились провести переговоры по проблемным вопросам, если Пекин и Вашингтон за это время не достигнут соглашения, то китайский экспорт в США будет обложен повышенными пошлинами. Арест топ-менеджера телеком-гиганта усложнит эти переговоры, соглашаются аналитики.