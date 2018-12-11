Отстранённая от работы за слова о детях чиновница вернулась к работе

Отстранённая от работы за слова о детях чиновница Ольга Глацких вернулась к работе. Она продолжит возглавлять департамент молодежной политики Свердловской области до его объединения с министерством общего и профессионального образования, которое произойдёт через два месяца.

Какую работу поручат Ольге Глацких после реорганизации – не уточняется. В копии распоряжения губернатора Евгения Куйвашева, которую публикуют местные СМИ, говорится, что по итогам проверки, проведённой главой Свердловской области, чиновница получила выговор.

6 ноября Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Поводом послужило её высказывание на встрече с молодыми волонтёрами в Кировограде. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов в городе, чиновница заявила: "Государство их не просило вас рожать", имея в виду родителей волонтёров.

Позднее директор молодежного департамента утверждала, что её высказывание вырвали из контекста. По словам Глацких, суть её ответа заключалась в том, что семья и родители являются залогом развития молодежи, а государство – лишь помощник в этом.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодёжной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.