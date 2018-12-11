Участника банды Басаева осудили за нападение на военных в Дагестане

Суд в Дагестане приговорил к шести с половиной годам колонии Равиля Ильмухамбетова, по обвинению в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году. В правоохранительных органах считают, что осужденный входил в банду террориста Шамиля Басаева.

Ильмухамбетова признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, осужденный в августе 1999 года участвовал в нападении на военных в Ботлихском районе Дагестана, в результате которого погибли 33 человека.

В конце ноября Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании двух предполагаемых членов банды Шамиля Басаева, которых подозревают в причастности к убийству 84 российских десантников в 2000 году в Чечне.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали предполагаемого участника нападения на город Будённовск в 1995 году, который также мог состоять в группировке Басаева.