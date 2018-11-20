В Москве задержали предполагаемого участника нападения на Будённовск

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали предполагаемого участника нападения на город Будённовск в 1995 году. По версии правоохранителей, Хазваха Черхигов состоял в банде чеченского террориста Шамиля Басаева. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Черхигова поместили под стражу. Сотрудники ведомства утверждают, что преступную деятельность предполагаемого террориста подтвердили свидетели.

В декабре 2017 года суд в Ростове-на-Дону приговорил тюремным срокам Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева, которых обвиняют в захвате заложников и организации теракта в Буденновске. Они получили 15 и 13 лет колонии соответственно.

14 июня 1995 года около 200 боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватили в Буденновске полторы тысячи заложников и потребовали от российских властей прекратить военные действия в Чечне. 129 человек погибли, более 300 были ранены. К уголовной ответственности по этому делу ранее были привлечены около 30 участников нападения, еще 23 человека находятся в федеральном розыске. Шамиль Басаев был убит в 2006 году.