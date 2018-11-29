ФСБ задержала подозреваемых в нападении на псковских десантников

Федеральная служба безопасности России задержала двух предполагаемых членов банды Шамиля Басаева, которых подозревают в причастности к убийству 84 российских десантников в 2000 году в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Задержанным вменяют участие в бандформировании, в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь военнослужащих. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали предполагаемого участника нападения на город Будённовск в 1995 году, который также мог состоять в группировке Басаева.

Бой у высоту 776 в Шатойском районе Чечни длился с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Через позиции военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ пытались прорваться более тысячи чеченских боевиков под руководством Хаттаба и Шамиля Басаева. В бою погибло 84 российских военнослужащих, еще четыре получили ранения.