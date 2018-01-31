Журналиста Павла Никулина отпустили после допроса в ФСБ

Журналист Павел Никулин освобожден после допроса в ФСБ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее в квартире Никулина в Москве полицейские провели обыск. Они изъяли электронику и футболки с символикой самиздата moloko plus. По словам журналиста, постановление об обыске выдано судом в Калуге по делу о "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Члены независимого "Профсоюза журналистов" в среду вышли к зданию ФСБ в Москве с одиночными пикетами в поддержку Никулина. На одном из плакатов было написано "Почему мы еще не в тюрьме?". Об этом сообщает "Медиазона".

​Никулин связывает прошедший у него обыск со своей статьей "Из Калуги с джихадом" в журнале The New Times в марте 2017 года. Журналист взял интервью у россиянина, который принял ислам и примкнул к джихадистам в Сирии.

В июне 2017 суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за публикацию материала с публичным оправданием терроризма. Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение журналу за этот материал.