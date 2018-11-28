В Калининграде анархиста судят за статью, которую он не писал

Калининградский анархист Вячеслав Лукичев, арестованный по подозрению в оправдании терроризма после взрыва в здании ФСБ в Архангельске, не называл исполнителя теракта героем. Его судят за статью, которую он не писал, об этом сообщила адвокат Мария Бонцлер корреспонденту Радио Свобода.

По словам юриста, Лукичев не писал статью в телеграм-канале, а только разместил ее. Материал якобы был написан другим человеком, который живет за границей. Лукичева под угрозами заставили заявить, что это он автор статьи. По словам Бонцлер, сейчас анархист содержится в блоке СИЗО с особо опасными преступниками.

Лукичев был задержан 5 ноября в Калининграде. Уголовное дело на него возбудили из-за комментариев к скриншоту предсмертной записки исполнителя теракта в Архангельске: по версии следствия, анархист назвал его "настоящим героем". За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вместе с Лукичевым были задержаны две его знакомые девушки. В результате он написал явку с повинной – с условием, что девушек выпустят. Позже Лукичев был арестован до 3 января. Адвокат анархиста сообщала, что во время допроса Лукичев был избит.