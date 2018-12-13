Люди и маски Путина. Михаил Соколов – о политическом бизнесе

Все чаще спрашивают: зачем президент Владимир Путин открывает памятник Александру Солженицыну, который боролся с коммунизмом и КГБ, даже произносит страшное для элиты слово "тоталитаризм"? Зачем, хотя и с черного хода, Путин пробирается на прощание с Людмилой Алексеевой, а потом в прямом эфире выслушивает лояльно-критические речи членов Совета по правам человека?

Может, тут есть какое-то искреннее чувство?

Ничего искреннего, только политический бизнес. Владимиру Путину, как настоящему бонапартисту, нужен пиар в любой аудитории: к каждой целевой группе он поворачивается очередной чекистской маской: "патриота", "просвещенного правителя", "либерального монарха", "грозного царя"...

В личном общении, играя все новые роли, Путин умело вербует людей самых разных воззрений. Так он индивидуально работал по своей прежней и главной специальности, пока были живы и Александр Солженицын, и Людмила Алексеева. Писателю он представлял себя поклонником почвеннических идей, и правда, планы аннексии Крыма из "Как нам обустроить Россию" президенту пригодились. Правозащитнице Владимир Путин обещал являть "милость к падшим". Что не мешало ему регулярно обманывать Алексееву, как в последнем случае с визитом на юбилей и невыполненным обещанием помиловать осужденного на пожизненное бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева.

Туманные обещания разобраться в других скандальных делах, осудить перегибы на местах или приструнить оборзевших вконец чиновников прекрасно вписываются в образ просвещенного государя-императора. В Средние века царя увещевали юродивые и святые отцы, а теперь молят о защите слабых бессребреники-правозащитники.

Как только на время притихает очередной антиамериканский или антиукраинский телешабаш, число сторонников дружбы с США или Украиной начинает расти

Как ни странно, все эти нехитрые пиар-схемы до сих пор действуют на российскую публику, однозначно усиливая режим. Чиновникам все эти политические"ужимки и прыжки" понятны, для них главное – сохранить место в системе и доходы. Какие бы речи ни говорил Путин, на вершине его пирамиды власти – генералы ФСБ и ФСО, офицеры спецслужб, высшая управленческая бюрократия, олигархи из госкомпаний, с примкнувшими "буржуазными специалистами", технократами, которых почему-то называют "либералами".

Небольшой слой оппозиционеров это поведение отвергает, презирает и разоблачает, но многие из, кажется, способных самостоятельно думать и критически настроенных боятся – часто справедливо – своего народа. Они живут с надеждой, что царь вдруг вернется к временам умеренных реформ сверху 1999–2002 года. Им слова Путина о тоталитаризме, абстрактном осуждении неких "репрессий", появление еще нескольких памятников или выдача грантов полезным институтам общества – как елей на раны, оправдание личного коллаборационизма. А что касается телеуправляемых масс, то они находятся в таком зазомбированном состоянии, что перезагрузка сознания проходит мгновенно и "на ура".

Есть многолетние замеры, показывающие, что, как только на время притихает очередной антиамериканский или антиукраинский телешабаш, число сторонников дружбы с США или Украиной начинает расти.

Позавчера в новостях рассказывали про Людмилу Алексееву – иностранного агента, и зрители клевете верили, а сегодня, увидев Путина на прощании с замечательной правозащитницей, публика тут же прозрела и возрадовалась доброте мудрого и справедливого правителя. А уж узрев, как царю вкладывают чистую правду да прямо в уши не только лукавые царедворцы, а в прямом эфире на заседании СПЧ, наивные радуются: они будут ждать амнистий, наказания виновных в безобразиях и верить, что нам не надо, "как в Париже", требовать коррумпированную власть к ответу.

Михаил Соколов – политический обозреватель Радио Свобода, ведущий программы "Лицом к событию"

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