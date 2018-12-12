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Координатора "Протестного Кузбасса" Гяммера вновь оштрафовали

Лев Гяммер, активист организации "Протеcтный Кузбасс"

Центральный районный суд Новокузнецка оштрафовал координатора движения "Протестный Кузбасс" Льва Гяммера на 20 тысяч рублей за экологическую акцию "Непрозрачно как воздух", сообщает издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на телеграм-канал активиста.

Суд счел несколько одиночных пикетов одной несогласованной акцией и вменил Гяммеру проведение мероприятия без уведомления.

На выходе из суда активиста ждали сотрудники военкомата и оштрафовали его еще на 500 рублей за неявку. По словам Гяммера, недавно они ломились к нему в квартиру.

Полицейские задерживали Гяммера в конце ноября, его обвинили в организации и проведении акции "Бессмертный ГУЛАГ" в Новокузнецке. В протоколе упоминались три одиночных пикета. Активисту вменяли призыв в соцсети провести акцию, не согласованную с мэрией и печать в типографии пяти плакатов для мероприятия. 22 ноября суд оштрафовал Гяммера на 20 тысяч рублей.

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