Координатора "Протестного Кузбасса" Гяммера вновь оштрафовали

Центральный районный суд Новокузнецка оштрафовал координатора движения "Протестный Кузбасс" Льва Гяммера на 20 тысяч рублей за экологическую акцию "Непрозрачно как воздух", сообщает издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на телеграм-канал активиста.

Суд счел несколько одиночных пикетов одной несогласованной акцией и вменил Гяммеру проведение мероприятия без уведомления.

На выходе из суда активиста ждали сотрудники военкомата и оштрафовали его еще на 500 рублей за неявку. По словам Гяммера, недавно они ломились к нему в квартиру.

Полицейские задерживали Гяммера в конце ноября, его обвинили в организации и проведении акции "Бессмертный ГУЛАГ" в Новокузнецке. В протоколе упоминались три одиночных пикета. Активисту вменяли призыв в соцсети провести акцию, не согласованную с мэрией и печать в типографии пяти плакатов для мероприятия. 22 ноября суд оштрафовал Гяммера на 20 тысяч рублей.