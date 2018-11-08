Герои "Позорного полка". В Петербурге появились новые формы протеста

Пару дней назад в час пик на центральных станциях петербургского метро были замечены вагоны с наклеенными на дверях портретами "героев" "Позорного полка" – известных политиков и должностных лиц. Под портретами были краткие пояснения – за какие "заслуги" эти люди удостоились такого внимания. Так, например, под портретом Владимира Путина можно было прочесть: "Лжец, поддержал новый пенсионный возраст".

Николай Валуев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Макаров были представлены как депутаты, голосовавшие за законопроект о повышении пенсионного возраста российских граждан. Попал в подземную галерею "Позорного полка" и начальник петербургской полиции генерал Умнов, подпись под изображением которого гласила следующее: "Отдал приказ на жестокий разгон протестующих в Питере 09.09, досталось женщинам и детям".

Информация о вагонах "Позорного полка" быстро распространилась по соцсетям, написали о своей акции и сами ее авторы и исполнители – активисты группы "АгитРоссия". Она позиционирует себя как "федеральный канал уличной агитации", который борется с путинской пропагандой. Называется и дата регистрации сообщества – 20 июля 2018 года. Комментируя свою акцию, члены "АгитРоссии" особо отметили, что пассажиры метро, которых в это время дня было очень много, в основном улыбались и вообще реагировали на происходящее с большим одобрением. На своей странице в соцсети активисты призвали своих единомышленников распечатывать портреты "героев" недавней пенсионной реформы, расклеивать их у входов в здания и раскладывать по почтовым ящикам горожан: "Пусть люди знают в лицо "местных героев", из-за которых они теперь будут на 5 лет дольше работать".

Пусть люди знают в лицо "местных героев", из-за которых они теперь будут на 5 лет дольше работать

Это не единственное выступление "АгитРоссии". 7 октября ее активисты провели акцию, приуроченную ко дню рождения Владимира Путина. Они "поздравили" российского президента, вывесив на Сампсониевском мосту напротив крейсера "Авроры" баннер – "ПЕТЕРБУРГ ПРОТИВ ПУТИНА!" А 2 ноября они вместе с активистами "Бессрочного протеста" встретили приехавшего в Петербург прокремлевского журналиста Владимира Соловьева. Акция называлась "Соловьиный помет", смысл ее организаторы объясняли так: "В пятницу в Санкт-Петербург приезжает один из главных пропагандонов страны – Владимир Соловьев, мы, конечно, не можем пройти мимо такого события и будем готовить акции. Неподражаемое "остроумие" этого персонажа, его глубокая и "вдумчивая политаналитика" не должны остаться незамеченными в этот день".

Семь участников акции, встречавших Соловьева с плакатами у ДК Ленсовета, где он должен был выступать, были задержаны. Шестерых активистов "Бессрочного протеста" вскоре отпустили, а вот активист "АгитРоссии" Павел Иванкин получил 10 суток ареста – но не за то, что расклеивал оскорбительные для Соловьева постеры, а, как было сказано в протоколе, за неповиновение законным требованиям полиции. Найти активистов "АгитРоссии" не так просто – сразу понятно, что в стране настала новая эра протеста, когда люди действуют в условиях постоянной опасности и угроз, прекрасно сознавая, что каждую минуту могут лишиться свободы, пусть даже на несколько суток. Поэтому фамилий стараются не называть, общение происходит на такой территории, где оно не будет доступно посторонним глазам и ушам.

Активист "АгитРоссии" Даниил объясняет, что в сообщество входят люди с активной общественной позицией из разных городов:

– Появились мы в результате митингов 2017 года. Многие, правда, были активны намного раньше, но в основном это результат именно тех митингов. Группа появилась по инициативе нескольких человек, которые решили объединиться и создать некую агитационную сеть, которая бы информировала граждан о текущей политической ситуации – не к каким-то конкретным числам, а ежедневно и регулярно. Живой агитацией на улицах мало кто занимается, и мы решили, что эту нишу неплохо бы занять. Мы считаем, что уличная агитация очень полезна, поскольку направлена на работу с той аудиторией, которая обычно не является посетителями всяких оппозиционных пабликов или сми, а в основном получает информацию из телевизора. Следовательно, именно из уличной агитации эти люди могут узнать что-то новое и усомниться в той картине мира, которую они обычно получают из телевизора.

– Как вы относитесь к публичным акциям других групп и движений, они вас чем-то не устраивают?

– Мы с ними не конкурируем, но есть определенная ниша – уличная активность, агитация. Мы поддерживаем отношения с другими протестными группами, и у нас уже были с ними совместные акции. А близки нам те, кто считает, что нынешняя власть совершенно несовместима со светлым будущим России, и что она должна уйти. Обычно наши акции – это довольно естественная реакция на ту политическую реальность, которую формирует власть.

– А что вас больше всего не устраивает в стране?

Наши акции – это естественная реакция на ту политическую реальность, которую формирует власть

– То, что государство становится все менее социальным, это видно на примере пенсионной реформы, когда власти отодвигают гарантированные пенсионные выплаты на несколько лет, чтобы заткнуть какие-то бюджетные дыры. Не устраивает и то, что во всех сферах, связанных с государством – строительных, медицинских, образовательных проектах, да в любых проектах, связанных с планированием и освоением бюджета, – присутствует неизменный элемент коррупции. И создается стойкое впечатление, что коррупция есть во всех сферах, что она – практически необходимое условие выживания действующей власти.

Не устраивает нас и внешняя политика России, когда мы ссоримся со всеми цивилизованными странами и приобретаем таких друзей, как Венесуэла или Сирия. Не устраивает нас и то, что с 2012 году интернет все больше накрывается цензурой, что все больше и больше ресурсов считаются экстремистскими или нежелательными, что все меньше и меньше тем можно поднимать даже в интернете на более или менее крупных сайтах. Мы предполагаем, что не за горами то время, когда многие крупные ресурсы, особенно западные, будут просто недоступны – по китайской модели. Кроме того, нас не устраивает, что выборы давно превратились в переизбрание, когда все ключевые выборные позиции заранее согласуются с администрацией президента, и когда людям просто не из чего выбирать. Ну, и, конечно, нас не устраивает то, что спецслужбы сейчас могут действовать, как хотят, и им обычно за это ничего не бывает.

– А важно ли вам, как окружающие реагируют на ваши акции? И как вам удается совмещать обычную жизнь с протестом?

– Да, безусловно, это для нас важно. Даже если человек с нами не согласен, но вступает в диалог, это уже хороший признак – значит, он способен думать, способен к критическому взгляду на мир, а именно это и есть цель агитационной деятельности. А совмещать обычную жизнь с протестной активностью пока удается довольно легко. У нас у всех есть нормальная работа, у всех свои увлечения – спорт, фотография, видео и тому подобные вещи. Наше движение состоит из разных людей – кто-то почти полностью вовлекается в агитационную деятельность, кто-то занимается этим на факультативной базе. Но при этом наша работа все больше становится похожа на отлаженный механизм. А вот политиками мы себя не считаем. Мы позиционируем себя как распространителей оппозиционной мысли и агитации.

Один из организаторов акций "АгитРоссии" Григорий считает, что он и его единомышленники выбрали самый короткий путь, чтобы достучаться до сердец и умов российских граждан:

Большинство невольных свидетелей наших акций одобряют и поддерживают наши действия

– Агитация, безусловно, – одна из самых ярких и информативных форм протеста. Большинство невольных свидетелей наших акций одобряют и поддерживают наши действия. В такие моменты приятно осознавать, что наша деятельность не бесполезна и мнение, которое мы выражаем в отношении отдельных личностей, чиновников и власти, в целом совпадает с мнением общественности.

– А кто входит в вашу группу?

– Наше движение развивается, у нас есть сторонники и активисты в разных городах, это люди с активной гражданской позицией, среди них не только молодые ребята, но и люди среднего возраста, все они из разных социальных категорий. Среди активистов есть люди с разными политическими взглядами, но нас объединяет желание изменить нашу страну к лучшему как общая идея. Последние события показывают, что власть действительно напугана массовыми акциями протеста. Ужесточение наказаний за участие в массовых акциях и правил проведения митингов не могут помешать людям выражать своё мнение, напротив, каждый шаг власти на пути к подавлению свободы слова рождает новые формы протеста. Так что мы будем рады, если каждый небезразличный к будущему нашей страны человек будет участвовать в нашей деятельности.

Петербургские оппозиционеры из разных групп и движений уже знают об акциях, проведенных "АгитРоссией". Федеральный координатор петербургского отделения молодежного демократического движения "Весна" Мария Лахина считает, что любые яркие формы протеста –явление положительное:

– Акционизм – это всегда хорошо, мы сами им занимаемся. И если акции привлекают внимание достаточно аполитичной части общества, тогда это просто очень хорошо: люди начинают задумываться, обсуждают сначала то, что происходит, саму акцию, а потом осознают и существование проблемы. Так что акционизм – это очень хорошо и нужно именно для массовости, публичности, медийности.

– А как вы относитесь к акции "АгитРоссии" против повышения пенсионного возраста – к "Позорному полку"?

Пенсионная реформа – это обман населения и по сути воровство

– Мы тоже против пенсионной реформы, потому что это обман населения и по сути воровство. И, конечно, мы очень положительно относимся к тому, что к этой проблеме привлекает внимание и "АгитРоссия", и Навальный, и, наверное, практически вся оппозиция объединилась против этого.

– Вы тоже занимаетесь ярким акционизмом, и "АгитРоссия" вроде бы действует на вашем поле – вы не считаете их конкурентами?

– Нет, в России с оппозицией все настолько нехорошо, что если мы еще начнем между собой конкурировать, то вообще ничего не добьемся. Поэтому если кто-то еще делает яркие акции, мы не считаем, что это конкурент – наоборот, это соратник.

Сами активисты "АгитРоссии" собираются и дальше разрабатывать и осуществлять новые акции, но планов своих они по понятным причинам раскрывать не намерены. Положительно смотрит на деятельность этой группы и председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров:

– Я знаком только с частью этих активистов, но я считаю, что появление таких структур, точнее, больших групп молодежи, не считающих себя политиками, в общем, закономерно. Это реакция думающих людей на то, что происходит в стране. Каждый хочет себя проявить. Кто-то устраивает перформанс, кто-то организует круглые столы, кто-то проводит наглядные акции прямого действия. Мы видим, что молодежь бунтует, она понимает, что так продолжаться не может, и обращается к разным формам протеста. Это ответ молодежи на цинизм и показуху, которые демонстрирует власть. И я уверен, что таких акций гражданского протеста будет все больше и больше. Мы считаем, что это здорово – выражать свою гражданскую позицию в наглядной форме.

– В каком ряду стоят активисты "АгитРоссии", с кем их можно сравнить?

Это реакция думающих людей на то, что происходит в стране

– Мне кажется, близко к ним стоит молодежное движение "Весна" которое тоже проводит яркие перформансы, движение "Время" – эти люди тоже высмеивают гримасы режима, все то, что происходит в стране, в яркой, доходчивой форме. И это работает, это расходится. Потому что есть те, кто смотрит телевизионную пропаганду, а есть те, кто пользуется соцсетями, и там удачно сделанный перформанс расходится не хуже, чем какое-нибудь ток-шоу. Вот, например, "Время" недавно запустило яркую акцию "Исчезающая Конституция", где Конституция была представлена в виде исчезающей картины Бэнкси, которая, как известно, самоудалилась, когда ее продали на аукционе. И вот, такую "картину" с Конституцией, выползающей из рамы, активисты расположили на ступеньках здания Конституционного суда. Фото этой акции люди перепостили – там было несколько сотен, а то и тысяч просмотров. Так что подобные акции доходят не только до активистов, но и до обычных людей, которые понимают – что-то идет не так. А достучаться до них крайне важно.

– Как вы считаете, когда-нибудь в будущем смогут ли такие агитационные группы в какой-то мере составить конкуренцию государственной пропаганде?

– Составить конкуренцию госпропрапаганде сложно, но если они будут развиваться, может быть, они с кем-то объединятся, может, среди них самих появятся, вырастут новые лидеры, яркие люди, которые в будущем смогут влиять на ситуацию в городе и в стране – своими действиями, поступками. Здесь же вопрос не только в структуре, а в активности каждого отдельного гражданина. Сколько бы госпропаганда не оболванивала людей, когда появляется один смелый, креативный человек, доносящий до всех правду, это уже очень важно. Таких примеров было много, вспомним хотя бы спорную, но яркую акцию группы "Война" на Литейном мосту – о ней до сих пор помнят, поэтому такие вещи очень важны.

Активист петербургского демократического движения "Солидарность" Всеволод Нелаев тоже приветствует появление "АгитРоссии" – как еще одной силы, работающей на то, чтобы в стране распространялась правдивая информация:

– Всё, что открывает глаза на действия нынешней власти, на ее отношение к людям, на ее существенные промахи и преступления, безусловно, идет на пользу. Чем больше наши граждане будут знать о том, что происходит, и кто за это ответственен, тем лучше, и если ребята выбрали для себя такой способ подачи информации, я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, я думаю, что способ они выбрали достаточно действенный. Конечно, люди и так начинают понимать, кто за что отвечает – все-таки Путин со своей компанией уже 19 лет у власти. Но людям очень важно видеть, что кто-то что-то делает, кто-то хочет повлиять на ситуацию.

Люди и так начинают понимать, кто за что отвечает – все-таки Путин со своей компанией уже 19 лет у власти

– Почему, например, у вас и у большинства других оппозиционеров, которые объединились в свои группы, партии и движения достаточно давно, и у "АгитРоссии", появившейся только этим летом, такое разное поведение? Вы достаточно открыты, а они по возможности конспирируются…

– Потому что ситуация сейчас очень ухудшилась, всех активистов хватают и сажают – и дай Бог, чтобы только на сутки. Задерживают даже за одиночные пикеты, абсолютно разрешенные нашим нынешним законодательством. Но у полицейских все равно находятся всевозможные придирки, либо людей все равно забирают в отделы полиции, даже не составляя потом протоколов, не заявляя никаких претензий, но, тем не менее, срывая акцию и устрашая активистов. Понятно, что на этом фоне люди действительно остерегаются открывать свое лицо, заявлять открыто, что они выступают против нынешнего режима. Но все равно они против него борются вот таким способом – высвечивая те преступления, которые этот режим совершает. Главное – чтобы что-то делалось.

– Как вы думаете, конспирация будет все больше распространяться среди оппозиционеров?

– Я думаю, что все будет происходить параллельно: кто-то будет действовать в форме открытого противостояния, а кому-то ближе будет именно такая форма – расклеивать стикеры, развешивать баннеры, использовать графику, при этом лишний раз не светясь. В то же время, я не думаю, что запреты и ограничения доведут до того положения, которое было в Советском Союзе, где все вообще боялись слово сказать, и 8 человек выходили на площадь – на всю страну. Всегда будут люди, которые будут выходит на улицы. Я даже предполагаю, что их количество будет увеличиваться – по мере того как положение в стране станоавится хуже, а жизнь – тяжелее. Нам очень этого не хватает – чтобы люди начали называть вещи своими именами: преступление – преступлением, ошибки – ошибками, и чтобы ответственных за это мы знали по именам.