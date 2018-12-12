Google назвал самые популярные темы 2018 года

Google опубликовал список событий и людей, которых российские пользователи чаще всего искали в интернете в 2018 году. Самой популярной темой стал чемпионат мира по футболу. В этом году он проходил в России.

Следом по популярности следуют Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Среди персон, о которых чаще всего искали информацию, – боксер из Дагестана Хабиб Нурмагомедов, жена британского принца Гарри Меган Маркл, а также фигурант расследования Алексея Навального об Олеге Дерипаске Настя Рыбка.

По данным сервиса Яндекс, в 2018 году самой популярной темой также оказался чемпионат мира по футболу. Среди людей, чьи имена пользователи чаще всего вводили в поисковик, – российский футболист Игорь Акинфеев и умерший в этом году певец Иосиф Кобзон.