Квартиры в Болгарии и любовница. За что увольняют главу Центра "Э"

Во вторник, 11 декабря, российские информационные агентства и СМИ сообщили со ссылкой на свои источники о скорой отставке главы одного из самых одиозных силовых ведомств в России, Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ, более известного как Центр "Э". Оперативники этой структуры выискивают преступников на оппозиционных акциях, при этом курируя агрессивные группы прокремлевских активистов; арестовывают людей за мемы и репосты в социальных сетях, проверяют на экстремизм песни популярных исполнителей, избивают и пытают задержанных. За Центром "Э" прочно закрепилась дурная слава современного аналога российской тайной политической полиции начала 19-го века, но тучи сгустились над головой ее руководителя вовсе не из-за накопившегося в обществе недовольства действиями ведомства, а из-за любви Валиулина к красивой жизни и любовного романа, который он закрутил с коллегой по работе.

Тимур Валиулин был назначен на пост главы Центра "Э" в сентябре 2012 года после массовых митингов "За честные выборы", закончившихся "Болотным делом". До этого момента он возглавлял московское управление Центра, а до его создания в 2008 году – столичное управление по борьбе с организованной преступностью. Под руководством Валиулина, считающегося одним из ближайших соратников главы МВД Владимира Колокольцева, был раскрыт теракт на Черкизовском рынке, совершенный в 2006 году националистом Николаем Королевым и унесший жизни 14 человек; резонансное убийство болельщика "Спартака" Юрия Волкова в 2010-м, на его счету – разгон "сходки" криминальных авторитетов на Пироговском водохранилище летом 2008 года, во время которого МВД использовало спецназ и вертолеты, заставив "воров в законе" прыгать за борт прогулочного теплохода.

Спустя 10 лет Валиулин занимался уже совсем другими делами: вместо охоты на представителей криминального мира он требовал ужесточить ответственность для учителей и родителей за участие их детей в акциях протеста. В апреле 2018 года Тимур Валиулин был внесен в санкционный список США, призванный наказать Россию за аннексию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение оружием режима сирийского президента Башара Асада и кибератаки на американскую избирательную систему.

Первым в понедельник о грядущей отставке Валиулина сообщило агентство "Интерфакс", спустя два часа – ТАСС. Источники обоих агентств не уточнили причин отставки, сказав лишь, что Валиулин сам подал рапорт о ней президенту и этот рапорт "был удовлетворен".

О том, что отставка Валиулина не была добровольной, спустя несколько часов после этих сообщений написала Lenta.ru. По изложенной в материале издания версии, приписываемой "высокопоставленному источнику в российских правоохранительных органах", глава Центра "Э" будет снят с должности "в связи с утратой доверия", а причиной этой "утраты" стали вскрывшиеся "внеслужебные отношения с подчиненной", женщиной-офицером. Интересно, что разоблачителем генерала выступила его супруга, бывший полковник полиции Галина Михеева. Как пишет Lenta.ru, Михеева постоянно приезжала к мужу на работу, чтобы проверить, чем он занимается, и в конце концов поймала его на измене. Как уточняет издание, это произошло в конце прошлой недели, в начале декабря. В результате Галина Михеева якобы написала письмо "руководству страны", в котором указала на "грубейшие нарушения закона" своим супругом, в том числе на тот факт, что он владеет имуществом в Италии и Болгарии.

Вслед за Lenta.ru об отставке Валиулина написал "Коммерсант". Неназванные источники газеты "в полицейском ведомстве" уточнили, что причиной этой отставки действительно стала зарубежная недвижимость главного российского борца с экстремизмом, о которой его начальству стало известно после бракоразводного процесса и последовавшего за ним дележа имущества Валиулина и Михеевой (по версии "Коммерсанта", мировой суд развел Валиулина с женой еще весной этого года). "Коммерсант" утверждает, что Валиулин купил недвижимость в Болгарии до 2010 года и продал в 2012-м, не указав в декларации о доходах ни факт владения ей, ни доход от ее продажи.

11 декабря болгарский сайт журналистских расследований "Биволъ" ("Буйвол") опубликовал результаты собственного расследования, сделанного совместно с российским отделением международной антикоррупционной организации Transparency International. "Буйвол" опубликовал копии документов о покупке Валиулиным своих болгарских квартир, которые, как следует из этих документов, были приобретены им в 2006 и 2011 годах. В расследовании есть также документ об их продаже, которая, вопреки данным источника "Коммерсанта", состоялась не в 2012-м, а в 2017 году.

По кадастровому номеру, указанному в документах о покупке и продаже квартир, удалось установить их точный адрес: это жилой комплекс в городе Бяла, расположенный на черноморском побережье Болгарии между Варной и Бургасом, рядом со знаменитым курортом Слънчев бряг (Солнечный берег).

Квартиры начальника Центра "Э" площадью 89 и 107 квадратных метров расположены на 3-м и 4-м этажах комплекса, который имеет огороженную территорию и собственный бассейн. Если верить данным российской базы деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц "Декларатор", ни одна из этих квартир действительно никогда не фигурировала в декларациях о доходах Тимура Валиулина.

"По болгарским меркам это довольно приличный жилой комплекс, – сказал в интервью Радио Свобода руководитель российского отделения Transparency International Илья Шуманов. – Он владел этой недвижимостью с 2006 по 2017 год. В 2017 году он от нее избавился, но в декларациях о доходах Валиулина указания на это нет, хотя стоимость сделки составила 180 тысяч евро. Насколько я понимаю, тот факт, что он не указывал эти квартиры в своих декларациях, мог стать одной из косвенных причин того, что в понедельник его попросили уйти в отставку. По закону он мог владеть этой недвижимостью, хотя в России сейчас есть общий тренд для публичных должностных лиц: если уж ты владеешь каким-то имуществом, то лучше владеть им не на территории вероятной страны-противника, страны НАТО, какой является Болгария, а в каких-то других странах. Но в целом да – владеть ими он мог, но в декларациях был обязан это указать".

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Официальных подтверждений отставки Тимура Валиулина пока нет. "Коммерсант" пишет, что он уже две недели не появляется на работе, не подписывает документов. По одной из версий, Валиулин перенес сердечный приступ и сейчас находится на больничном.