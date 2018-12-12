Квартиры в Болгарии и любовница. За что увольняют главу Центра "Э"

Во вторник, 11 декабря, российские информационные агентства и СМИ сообщили со ссылкой на свои источники о скорой отставке главы одного из самых одиозных силовых ведомств в России, Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ, более известного как Центр "Э". Оперативники этой структуры выискивают преступников на оппозиционных акциях, при этом курируя агрессивные группы прокремлевских активистов; арестовывают людей за мемы и репосты в социальных сетях, проверяют на экстремизм песни популярных исполнителей, избивают и пытают задержанных. За Центром "Э" прочно закрепилась дурная слава современного аналога российской тайной политической полиции начала 19-го века, но тучи сгустились над головой ее руководителя вовсе не из-за накопившегося в обществе недовольства действиями ведомства, а из-за любви Валиулина к красивой жизни и любовного романа, который он закрутил с коллегой по работе.
Тимур Валиулин был назначен на пост главы Центра "Э" в сентябре 2012 года после массовых митингов "За честные выборы", закончившихся "Болотным делом". До этого момента он возглавлял московское управление Центра, а до его создания в 2008 году – столичное управление по борьбе с организованной преступностью. Под руководством Валиулина, считающегося одним из ближайших соратников главы МВД Владимира Колокольцева, был раскрыт теракт на Черкизовском рынке, совершенный в 2006 году националистом Николаем Королевым и унесший жизни 14 человек; резонансное убийство болельщика "Спартака" Юрия Волкова в 2010-м, на его счету – разгон "сходки" криминальных авторитетов на Пироговском водохранилище летом 2008 года, во время которого МВД использовало спецназ и вертолеты, заставив "воров в законе" прыгать за борт прогулочного теплохода.
Спустя 10 лет Валиулин занимался уже совсем другими делами: вместо охоты на представителей криминального мира он требовал ужесточить ответственность для учителей и родителей за участие их детей в акциях протеста. В апреле 2018 года Тимур Валиулин был внесен в санкционный список США, призванный наказать Россию за аннексию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение оружием режима сирийского президента Башара Асада и кибератаки на американскую избирательную систему.
Первым в понедельник о грядущей отставке Валиулина сообщило агентство "Интерфакс", спустя два часа – ТАСС. Источники обоих агентств не уточнили причин отставки, сказав лишь, что Валиулин сам подал рапорт о ней президенту и этот рапорт "был удовлетворен".
О том, что отставка Валиулина не была добровольной, спустя несколько часов после этих сообщений написала Lenta.ru. По изложенной в материале издания версии, приписываемой "высокопоставленному источнику в российских правоохранительных органах", глава Центра "Э" будет снят с должности "в связи с утратой доверия", а причиной этой "утраты" стали вскрывшиеся "внеслужебные отношения с подчиненной", женщиной-офицером. Интересно, что разоблачителем генерала выступила его супруга, бывший полковник полиции Галина Михеева. Как пишет Lenta.ru, Михеева постоянно приезжала к мужу на работу, чтобы проверить, чем он занимается, и в конце концов поймала его на измене. Как уточняет издание, это произошло в конце прошлой недели, в начале декабря. В результате Галина Михеева якобы написала письмо "руководству страны", в котором указала на "грубейшие нарушения закона" своим супругом, в том числе на тот факт, что он владеет имуществом в Италии и Болгарии.
Вслед за Lenta.ru об отставке Валиулина написал "Коммерсант". Неназванные источники газеты "в полицейском ведомстве" уточнили, что причиной этой отставки действительно стала зарубежная недвижимость главного российского борца с экстремизмом, о которой его начальству стало известно после бракоразводного процесса и последовавшего за ним дележа имущества Валиулина и Михеевой (по версии "Коммерсанта", мировой суд развел Валиулина с женой еще весной этого года). "Коммерсант" утверждает, что Валиулин купил недвижимость в Болгарии до 2010 года и продал в 2012-м, не указав в декларации о доходах ни факт владения ей, ни доход от ее продажи.
11 декабря болгарский сайт журналистских расследований "Биволъ" ("Буйвол") опубликовал результаты собственного расследования, сделанного совместно с российским отделением международной антикоррупционной организации Transparency International. "Буйвол" опубликовал копии документов о покупке Валиулиным своих болгарских квартир, которые, как следует из этих документов, были приобретены им в 2006 и 2011 годах. В расследовании есть также документ об их продаже, которая, вопреки данным источника "Коммерсанта", состоялась не в 2012-м, а в 2017 году.
По кадастровому номеру, указанному в документах о покупке и продаже квартир, удалось установить их точный адрес: это жилой комплекс в городе Бяла, расположенный на черноморском побережье Болгарии между Варной и Бургасом, рядом со знаменитым курортом Слънчев бряг (Солнечный берег).
Квартиры начальника Центра "Э" площадью 89 и 107 квадратных метров расположены на 3-м и 4-м этажах комплекса, который имеет огороженную территорию и собственный бассейн. Если верить данным российской базы деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц "Декларатор", ни одна из этих квартир действительно никогда не фигурировала в декларациях о доходах Тимура Валиулина.
"По болгарским меркам это довольно приличный жилой комплекс, – сказал в интервью Радио Свобода руководитель российского отделения Transparency International Илья Шуманов. – Он владел этой недвижимостью с 2006 по 2017 год. В 2017 году он от нее избавился, но в декларациях о доходах Валиулина указания на это нет, хотя стоимость сделки составила 180 тысяч евро. Насколько я понимаю, тот факт, что он не указывал эти квартиры в своих декларациях, мог стать одной из косвенных причин того, что в понедельник его попросили уйти в отставку. По закону он мог владеть этой недвижимостью, хотя в России сейчас есть общий тренд для публичных должностных лиц: если уж ты владеешь каким-то имуществом, то лучше владеть им не на территории вероятной страны-противника, страны НАТО, какой является Болгария, а в каких-то других странах. Но в целом да – владеть ими он мог, но в декларациях был обязан это указать".
Официальных подтверждений отставки Тимура Валиулина пока нет. "Коммерсант" пишет, что он уже две недели не появляется на работе, не подписывает документов. По одной из версий, Валиулин перенес сердечный приступ и сейчас находится на больничном.
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