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Власти Москвы не согласовали "митинг гласности" на Пушкинской площади

Митинг на Пушкинской площади 5 мая 2018 года

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Власти Москвы не согласовали акцию "Митинг гласности", которую активисты планировали провести на Пушкинской площади 22 декабря. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Акцию организуют представители Московской Хельсинкской группы, правозащитного центра "Мемориал", Amnesty International, комитета "Гражданское содействие", движения "За права человека". Отказ объяснили тем, что на площади уже запланировано другое мероприятие в тот же день. Активистам предложили перенести акцию в парк "Сокольники". Организаторы митинга буду обжаловать такое решение в суде.

Впервые "митинг гласности", организованный советскими диссидентами, прошел на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года. Сотрудники Комитета государственной безопасности CCCP (КГБ) разогнали его через несколько минут после начала.

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