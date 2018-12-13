Большинство россиян не поддержат массовые политические акции

74 процента россиян не поддержат массовые акции протеста с политическими требованиями. О готовности выйти на такие митинги заявили 22 процента респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". При этом большинство россиян (65%) считают массовые политические акции маловероятными. Допускают их возможность около трети респондентов.

Аналогичную ситуацию социологи отметили и с протестами социально-экономического характера. 59 процентов опрошенных сочли их маловероятными, а 37 процентов россиян считают, что они вполне возможны. При этом принять участие в них готовы только 30 процентов респондентов.

Согласно результатам опроса, больше половины россиян (55%) считают, что основная заслуга в экономических успехах страны принадлежит президенту Владимиру Путину. Столько же человек считают, что он ответственен за проблемы. Еще 37 процентов назвали ответственным правительство, а 21 процент — премьера Дмитрия Медведева.

Опрос проводился в конце ноября в 52 российских регионах.