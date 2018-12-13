Координатора "Крымской солидарности" этапируют в психбольницу

Координатора движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, арестованного российскими властями по обвинению в участии в террористической организации, этапируют в психиатрическую клинику. Там он проведёт месяц, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Адвокат Мустафаева полагает, что его подзащитному могли назначить экспертизу в стационаре, так как активист не пошёл на контакт врачами в амбулатории и считает себя здоровым человеком.

Крымский юрист Лиля Гемеджи полагает, что правоохранительные органы хотят сломить волю Мустафаева к сопротивлению и унизить его. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

Сервера Мустафаева задержали 21 мая этого года в аннексированном Россией Крыму вместе с крымским татарином Эдемом Смаиловым. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир" – религиозной организации, которую российские власти признали террористической и запретили.

В декабре российский суд Симферополя продлил на два месяца арест Мустафаеву и Смаилову. Они останутся в СИЗО до 9 февраля 2019 года.

Сервер Мустафаев – один из координаторов общественного движения "Крымская солидарность", объединившего адвокатов, активистов и родственников политзаключенных в Крыму. Эдем Смаилов на протяжении последних 15 лет занимался проведением мусульманских обрядов в Бахчисарае.