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В акциях "желтых жилетов" во Франции погибли шесть человек

Акция протеста "жёлтых жилетов" на юге Франции, декабрь 2018 года

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Число погибших во время акций протеста "жёлтых жилетов" во Франции возросло до шести человек. Последней жертвой стал 23-летний житель Авиньона. На него наехал грузовик. Водитель – гражданин Польши. Его задержали. Об этом говорится в трансляции на сайте телеканала LCI. Телеканал со ссылкой на источники в полиции уточняет, что наезд был преднамеренным.

Протесты " жёлтых жилетов " начались в середине ноября. Десятки тысяч демонстрантов требовали от правительства отказаться от повышения налогов на автомобильное топливо. Власти пошли на уступки и ввели мораторий на решение сроком на полгода. Однако после этого продолжились акции против политики Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил правительству с января повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц и не облагать налогом сверхурочную работу. Помимо прочего президент пообещал облегчить налоговое бремя для пенсионеров и людей с низким уровнем дохода.

По данным французских СМИ за время протестов полиция задержала в разных городах около четырёх с половиной тысяч манифестантов в связи с нарушением общественного порядка и актами вандализма.

После нападения в Страсбурге 10 декабря власти призвали протестующих к спокойствию. Однако 15 декабря, в субботу, во Франции вновь ожидаются антиправительственные выступления "жёлтых жилетов".

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