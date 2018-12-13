В Белоруссии смягчили "декрет о тунеядцах"

В Белоруссии смягчили так называемый "декрет о тунеядцах". Об этом сообщает правовой интернет-портал республики. Из базы данных не занятых в экономике лиц исключат некоторые категории граждан.

В частности, государство перестанет считать тунеядцами собственников имущества коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. Декрет также не будут применять в отношении супругов работающих за границей дипломатов. В перечень также попали жёны и мужья молодых служащих, которые работают по распределению в регионах, где трудно найти работу.

Тунеядцами больше не будут считать и тех, кто состоит на учёте у врача из-за хронических или затяжных психических расстройств. Кроме того, в перечень исключений введены неработающие граждане, которые до 1 июля 2019 году достигнут пенсионного возраста.

С 2015 года в Белоруссии действует президентский декрет "О предупреждении социального иждивенчества". Он предполагает, что неработающие граждане, должны выплачивать в бюджет государства сумму, эквивалентную 300 долларов США. В митингах против этих мер участвовали тысячи белорусов.

В начале года президент Александр Лукашенко внес изменения в декрет. Теперь трудоспособные, но неработающие граждане должны оплачивать госуслуги из собственных средств.

После введения "декрета о тунеядцах" в Белоруссии над подобными мерами задумались в России и в Казахстане.