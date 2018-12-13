Еврокомиссия лишила субсидий холдинг, связанный с премьером Чехии

Европейская комиссия временно лишила субсидий холдинг Agrofert, связанный с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В Брюсселе считают, что при получении субсидий ЕС фирмами Бабиша возник конфликт интересов. Еврокомиссия в связи с этим ранее направила чешскому правительству официальное предупреждение.

В юридической службе Еврокомиссии заключили, что Андрей Бабиш лично заинтересован в прибыльности холдинга Agrofert, в который входит около 200 компаний. Премьер в своих политических решениях может влиять на распределение средств Евросоюза, считают в Брюсселе. В январе правительство Чехии и руководство Евросоюза проведут совместный аудит по проектам, которые были реализованы за счёт денег из бюджета ЕС.

Андрей Бабиш основал холдинг Agrofert в 1993 году и был его единственным акционером. В феврале 2017 года Бабиш передал холдинг двум трастовым фондам. Тем не менее, он до сих пор остаётся единственным бенефициаром этих трастов. Компании, которые входят в Agrofert, получали субсидии от Евросоюза от примерно 42 миллионов евро в 2013 году до 82 миллионов в 2017-м.

Чешский премьер неоднократно отрицал обвинения в конфликте интересов. Бабиш настаивает, что не контролирует деятельность трастовых фондов. По словам главы правительства Чехии, трастами управляют его супруга и трое юристов. Позицию Бабиша поддержали министр юстиции Чехии, а также министр финансов и регионального развития. Все трое, правда, представляют основанную Бабишем партию "Ано".

Скандал, связанный с конфликтом интересов, развивается на фоне обвинений в адрес Бабиша о похищении его сына, Андрея Бабиша – младшего. Ему принадлежит доля в крупном комплексе для отдыха "Гнездо аиста", построенном с привлечением дотаций из Евросоюза. В ноябре в СМИ появились сообщения, что премьер прятал своего сына в аннексированном Крыму, чтобы тот не участвовал в следственных действиях – Бабиша-младшего подозревают в мошенничестве при получении финансирования из еврофондов.

Входящая в Agrofert сельхозфирма "Гнездо аиста" получила дотацию Евросоюза, предназначенную малым и средним фирмам. Концерн не мог претендовать на эти средства. Когда злоупотребление финансами было доказано, "Гнездо аиста" вернуло около 2 миллионов евро дотаций, однако нарушения при получении средств не признало.

В связи со скандалами, связанными с бизнесом Андрея Бабиша, в Чехии неоднократно проходили массовые акции протеста. Сенат Чешской Республики призвал премьер-министра уйти в отставку. Бабиш покидать свой пост отказался.