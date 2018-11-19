Крымские каникулы. Вояж сына премьер-министра Чехии привел к кризису

В выходные десятки тысяч людей в Праге требовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Это уже не первая акция протеста за последние дни. За отставку главы правительства выступают и оппозиционные партии. Политический кризис начался после интервью сына премьер-министра Андрея, в котором он рассказал, как против его воли был привезен сначала в Севастополь, а затем в Ялту предпринимателем российского происхождения Петром Протопоповым.

Участники митинга с требованием отставки премьер-министра заполнили всю Староместскую площадь в центре Праги. Сюда пришли и участники других демонстраций, которые проходили 17 ноября в честь Дня борьбы за свободу и демократию: в 1989 году в этот день начались массовые выступления, положившие начало "бархатной революции". Но в этом году практически на всех митингах скандировали "Отставку, отставку!".

Из-за происходящих событий премьер-министр Чехии вынужден был лишь поздно ночью возложить цветы к мемориалу, напоминающему о столкновениях с полицией 17 ноября 1989 года. Но уже утром его букет и венок, возложенный к мемориалу президентом Милошем Земаном, активисты выбросили в урну. Президент Чехии ранее заявил, что даже если парламент проголосует за отставку правительства, он снова поручит Андрею Бабишу сформировать новое. Пока у оппозиционных партий, выступающих за то, чтобы премьер-министр сложил с себя полномочия, недостаточно голосов в парламенте. Голосование назначено на пятницу, 23 ноября. К этому времени депутаты из коалиции должны определиться, поддержат ли они решение об отставке. Чешский сенат принял резолюцию с призывом к премьер-министру покинуть свой пост.

Причина недовольства правительством – интервью 36-летнего сына премьер-министра Андрея Бабиша-младшего. На минувшей неделе он рассказал, что на несколько месяцев силой был увезен в Крым его ассистентом российского происхождения Петром Протопоповым, который арендовал для этих целей несколько квартир в Севастополе и Ялте. В аннексированный Крым они приехали на основании российской визы самолетом из Москвы. По словам сына премьер-министра, эта поездка началась сразу после того, как ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с фондами Европейского союза. Средства привлекались в ходе строительства центра для отдыха "Гнездо аиста". Андрей Бабиш-младший владеет крупной долей этого комплекса, однако в интервью журналистам он признался, что к управлению своими активами не имеет никакого отношения, а лишь подписал принесенные ему документы, которые он заранее даже не прочитал. Он также отметил, что имеет психиатрические проблемы и в настоящее время проходит курс лечения.

Петр Протопопов и глава чешского правительства впоследствии подтвердили, что Андрей Бабиш-младший был в Крыму, однако был привезен туда не насильно. Протопопов в Крыму представил его своей знакомой, с которой у сына премьер-министра якобы завязался роман, а за своей возлюбленной он даже отправился в Кривой Рог, откуда его заставили вернуться в Чехию из-за необходимости дать показания следователям. Протопопов даже передал журналистам фотографии, сделанные во время поездки по Крыму, – якобы в доказательство того, что сын главы правительства отлично провел там время и ни о каких силовых действиях речи не шло. Протопопов в интервью подчеркнул, что Бабиш-младший болен шизофренией.

Остается неясным, является ли психиатрический диагноз печальной реальностью либо способом, позволяющим как премьер-министру, так и членам его семьи, владеющим "Гнездом аиста", избежать следственных действий.

"Те люди, которые вышли на демонстрацию, в общем, и так были недовольны премьер-министром, его прошлым и настоящим. И не только потому, что разгорелся этот скандал, – говорит пражский журналист Ондржей Соукуп. – Дело в том, что нынешняя история касается ребенка главы правительства и тут интересно, как отреагирует нынешний электорат его партии. До настоящего времени этот электорат закрывал глаза на то, что он сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, на то, как он заработал свои первые деньги, на конфликт интересов, ведь он одновременно является и хозяином влиятельного издательства, и политиком. На это все люди закрывают глаза и говорят: "А, это не важно". Но эта история, кажется, их зацепила. С этим связано и его выступление на коммерческих телеканалах, которые предпочитают обходить серьезные политические темы стороной. Вчера Андрей Бабиш дал на одном из этих каналов часовое интервью".

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что сын главы правительства и его сестра, владеющие анонимными акциями комплекса "Гнездо аиста", говорили о своих заболеваниях еще на этапе предварительного расследования, однако следователи не поверили им, так как оба занимали высокие должности в предприятиях их отца, что несовместимо с серьезными проблемами со здоровьем. Против них все-таки было возбуждено уголовное дело. Полиция пыталась добиться, чтобы психическое состояние сына премьер-министра оценил независимый эксперт, однако в связи с тем, что он находился за границей, сделать это не удалось. Андрей Бабиш-младший ныне проживает в Швейцарии со своей матерью, где его и нашли чешские журналисты, полгода потратив на поиски главного свидетеля самого крупного чешского коррупционного скандала последнего времени. Принадлежащий ему комплекс "Гнездо аиста" начал строиться сельскохозяйственным холдингом "Агроферт" его отца, однако когда стало ясно, что такая крупная компания не имеет права на получение дотации Евросоюза, "Гнездо аиста" было оформлено на членов семьи премьер-министра. Об этом стало известно почти три года назад. Андрей Бабиш-старший подтвердил во время парламентских слушаний, что "Гнездо аиста" принадлежит его сыну, дочери и брату его нынешней супруги. После этого расследование подозрений в мошенничестве с дотациями ЕС приостановилось. И только в связи с интервью Андрея Бабиша-младшего стали известны подробности, по какой причине это произошло.

Из-за опубликованных подробностей глава правительства Чехии назвал журналистов "гиенами", спекулирующими на болезни близких ему людей. "Правда на моей стороне", – заявил он в интервью 18 ноября. Андрей Бабиш-старший считает, что представители чешских СМИ нарушили швейцарские законы, так как, чтобы записать интервью, получили код от замка в подъезде, где живет его бывшая жена с сыном. На вопрос, позволяет ли состояние его сына отвечать на вопросы следователей, премьер-министр отвечать отказался. При этом он сказал, что документы, касающиеся "Гнезда аиста", его сын подписывал еще в то время, когда не был болен, и точно знал, под каким текстом ставит свою подпись.

Один из аргументов сторонников отставки правительства – циничное использование близких людей при оформлении предпринимательских активов в стремлении получить дотацию, на которую компания премьер-министра не имела права.

"Я не думаю, что удастся выразить вотум недоверия. Чешская оппозиция довольно разобщена. Многие оппозиционные партии попали в парламент ценой больших усилий, потому что им не удалось объединиться, а нужно было преодолеть порог в 5 процентов. Поэтому и мотивации у оппозиции тоже нет. А президент уже сказал, что он поддержит премьер-министра. Мне кажется, скандал не будет иметь классических политических последствий. Гораздо важнее, что из этой истории вынесет нынешний электорат партии Бабиша", – считает журналист Ондржей Соукуп.

Вопреки тому, что Андрей Бабиш-старший и его помощник Петр Протопопов, продолжающий работать в принадлежащей главе правительства компании "Агроферт", утверждают, что никакого насилия в крымской поездке не было, Бабиш-младший настаивает, что его каникулы состоялись по принуждению. Он рассказал журналистам, что боится Протопопова и его супругу Диту, что Протопопов угрожал посадить его в тюрьму и накануне поездки в Крым предложил либо отправиться снова в стационар для лечения, либо поехать на Украину. Сын премьер-министра выбрал второе. Из Крыма он отправил чешской полиции письмо о том, что его выкрали.

Петр Протопопов является сыном эмигрантов из России, которые, по его словам, привезли его в Чехию, когда ему было 12 лет. "Отец был уверен, что здесь найдет лучшую жизнь", – объяснил он в интервью. Помимо работы в компании "Агроферт", Протопопов имеет в Чехии собственный бизнес. В открытых данных реестра юридических лиц Чехии указаны несколько принадлежащих ему компаний по ремонту и продаже велосипедов. Большая часть из них в настоящее время ликвидирована.

Его супруга Дита Протопопова работает в Национальном институте душевного здоровья и, вероятно, являлась лечащим врачом Андрея Бабиша-младшего. Она передала следствию справку о состоянии его здоровья, что позволило избежать вызовов на допросы. Дита Протопопова при этом тесно связана с партией ANO, лидером которой является нынешний премьер-министр Чехии: она была избрана в городской совет Праги 8 от этой партии, но в связи со скандалом вокруг сына премьер-министра сложила с себя полномочия.

Национальный институт душевного здоровья пообещал проверить обстоятельства выдачи справки следствию, но подчеркнул, что врачебная тайна не позволяет делать какие-либо заявления касательно обнародованных в расследовании журналистов обстоятельств.