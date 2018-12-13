Renault оставила арестованного Карлоса Гона на посту директора фирмы

Французский производитель автомобилей Renault решил не увольнять директора корпорации Карлоса Гона, сообщает бизнес-издание Bloomberg. В ноябре его задержали в Японии по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Решение было принято после того, как компания провела внутреннюю, предварительную проверку. По её результатам в Renault объявили, что Гон не нарушил французского законодательства. В итоге совет директоров оставил его на посту гендиректора компании.

Ранее Карлоса Гона освободили с должности директора компании Nissan и Mitsubishi: японские производители автомобилей вместе с Renault входят в один международный холдинг.

В ноябре в Renault на место Карлоса Гона назначили временно исполняющего обязанности гендиректора. Как пишет Bloomberg, после решения совета директоров сохранить Гона на посту его статус в компании неясен.

По данным японских следователей, Карлос Гон за время пребывания во главе компании занизил свою прибыль на 43 миллиона долларов. Следствие установило, что руководивший с 2015 концерном Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон ежегодно получал около 15 миллионов долларов.