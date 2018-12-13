Театральные деятели обсудили с Путиным дело Кирилла Серебренникова

Ряд театральных деятелей встретились с президентом России, чтобы обсудить с ним дело режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии". Как сообщает телеканал "Дождь", на закрытой беседе с Владимиром Путиным присутствовали директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина и художественный руководитель Российского академического театра Алексей Бородин. Оба подтвердили, что разговор действительно был, но отказались приводить подробности.

Серебренников – художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр". Он проходит одним из обвиняемых по уголовному делу "Седьмой студии". На скамье подсудимых также несколько его коллег: бывший продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор этой организации Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум.

Следствие считает, что подсудимые похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников и его коллеги вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. С обвинениями согласилась только бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она же дала показания против Серебренникова и других обвиняемых по делу.