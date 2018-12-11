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Во ВГИКе запретили акцию "Быть Кириллом Серебренниковым"

Режиссер Кирилл Серебренников

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Ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) запретил проводить в учебном заведении акцию "Быть Кириллом Серебренниковым". По словам участников мероприятия, акцию назвали "митингом", который "не соответствует уставу заведения".

Организаторы акции "Быть Кириллом Серебренниковым" предлагают всем желающим прийти и прочитать на камеру слова режиссера, сказанные им на судебных заседаниях по делу "Седьмой студии".

Сотрудников "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Ранее Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Ларисы Войкиной на признаки фальсификации доказательств. Сама Войкина утверждала, что не говорила на допросе о том, что сотрудники студии получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и что Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами.

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