Песков: отмена встречи Трампа и Путина не повлияет на дело моряков

Отмена встречи Дональда Трампа и Владимира Путина не повлияет на ход российского расследования в отношении граждан Украины, находившихся на захваченных в Чёрном море кораблях. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле считают встречу глав государств в равной степени необходимой как для Москвы, так и для Вашингтона, сообщает "Интерфакс".

Болтон накануне заявил, что официальная встреча президентов США и России не состоится до тех пор, пока Москва не освободит задержанные во время инцидента в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи.

Встреча двух президентов должна была пройти в рамках саммита "Большой двадцатки" в столице Аргентины, однако Трамп отменил её за двое суток до её начала. Причиной такого решения стала ситуация с захватом украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море. В Госдепартаменте США обвинили Россию в нарушении международного права.