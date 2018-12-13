Трамп и Путин не встретятся, пока РФ не освободит украинские корабли

Официальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не состоится до тех пор, пока Россия не освободит задержанные во время инцидента в Керченском проливе украинские корабли и их экипаж. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Встреча двух президентов должна была пройти в рамках саммита "Большой двадцатки" в столице Аргентины, однако Трамп отменил её за двое суток до её начала. Причиной такого решения стала ситуация с захватом украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море. В Госдепартаменте США обвинили Россию в нарушении международного права. Глава американской дипломатии Майк Помпео подчеркнул, что Трамп хотел "направить ясное и недвусмысленное послание, что такое поведение неприемлемо".

Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Аргентине заявил, что ему кратко, "на ногах", удалось пообщаться с Трампом и изложить ему российскую версию инцидента в Чёрном море, причём стороны остались при своём мнении. Белый дом эти слова не комментирует.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка. Российский суд арестовал их на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы. Россия и Украина обвиняют друг друга в провокации. Страны Запада требуют от России освободить моряков.