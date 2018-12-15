Студенческий бунт и академический этос

Могут ли студенты изменить систему высшего образования в России выясняем с главой Соцкома Студсовета НИУ ВШЭ Христофором Космидисом, деканом факультета социальных наук МВШСЭН Виктором Вахштайном и уполномоченным по правам студентов в Москве Дмитрием Овакимяном.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 15 декабря в шесть часов вечера
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