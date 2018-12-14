Выгодная сделка. Соцсети о добровольном признании Марии Бутиной

Дело Марии Бутиной в соцсетях активно обсуждалось летом, когда россиянку арестовали в США по подозрению в том, что она действовала как "иностранный агент" в пользу России. ​В четверг она признала свою вину в том, что нарушала закон США об агентах иностранных государств и завязывала знакомства с целью пропаганды точки зрения Кремля.

Сергей Митрофанов

Вот вам и слухи, слухи... Круг сужается. Все шпионы оказываются именно шпионами.

Николай Руденский

Эх, Мария Бутина!

Позоришь имя Путина.

То, что Бутина заключила сделку с американским правосудием, многие сочли для нее удачей - и в то же время есть предположения, что она могла бы выторговать себе и лучшие условия.

Егор Холмогоров

Ну если будет так, то Маша дешево отделается. Это хороший вариант. Дай Бог чтобы не кинули.

Антон Иванов

Зная репутацию путинской группировки, я бы на ее месте на депортацию не соглашался, а до победного бы торговался со следствием о программе защиты свидетелей.

Отсутствию мощной поддержки Бутиной со стороны государственных медиа удивился ​Павел Пряников:

Бутина идёт на сделку со следствием США. Насколько понимаю, "хомут за всех волочь не желаю. А если не вытащит меня из тюрьмы, то сдам всех. Так и передайте Горбуну". Её кейс ещё и хороший пример, как мало живёт флеш-моб в соцсетях. Помню, была мощная поддержка Бутиной в соцсетях неделю-три от работников государственных СМИ. Чуть раньше так было с журналистом РИА Вышинским, так и сидящим в украинской тюрьме. Ещё раньше - с террористом Карлосом Шакалом. Медийная артиллерия в таких случаях должна палить круглые сутки безостановочно чуть ли не год. Но ни медийка не готова на такой труд, ни тем более её аудитория. Все живут одним днём, комфортом и "у меня лапки".

(в дополнение к посту) Справедливости ради, такая же быстрая усталость от навязанной медийной повестки - и у либеральной аудитории. Про тех же сидельцев по Болотному делу через полгода забыли почти все, сейчас - по Сенцову. Хотя и там мощнейшие медийные фигуры, с сотнями тысяч подписчиков в своих соцсетях. Все живут быстро и хотят умереть как можно более молодыми по духу стариками. Это показывает, что и в таких вроде различных стратах, как охранители и либералы, одна и та же жизненная повестка. Комфорт и "лапки".

Но нельзя сказать, чтобы поддержки на самом деле не было - постов, где утверждается, что Бутину наверняка пытали и что страдает она безвинно, на самом деле предостаточно.

Борис Межуев

Мария Бутина признала свою вину. Скоро она потребует от суда расстрелять ее как бешеную собаку. Или с учетом гуманизации нравов - ввести смертельную инъекцию. Любопытно, что наша либеральная пресса, страдающая по поводу 16 суток ареста г-на Пономарева, ни слова не сказала в осуждение этого судилища. Консерваторы - это же не люди.

Евгений Бельжеларский

"Признание - царица доказательств", - любил говорить прокурор Андрей Вышинский. Вот и американские судьи думают так же. Наверное, стоит уже начать перенимать передовой опыт светочей демократии. Тем более что ведь есть, кому и что предъявить.

Сергей Марков

Фактически под пытками Бутина призналась. В чем? В том, что пыталась наладить связи с американскими политиками. Но в этом и состоит работа политиков. США прекратили быть демократическим государством. Вот о чем говорит дело Бутиной.

Андрей Колядин

Вот удивительная хрень... Некая злоумышленница Маша Бутина организовала канал народной дипломатии между Россией и США. Причем ее злой замысел был в том, чтобы между нашими странами был мир и сотрудничество.

Это ведь требует наказания!!!!

Александр Коц

Прочитал полный текст сделки Марии Бутиной с американской Фемидой (с описанием всех признанных ею злодеяний) и так и не понял, зачем ее пять месяцев держали в одиночке, как особо опасного рецидивиста. Ну, то есть, понятно, что ее надо было сломать. Но как это вяжется с главенством права и презумпцией невиновности, непонятно.

Кирилл Шулика

Я ее знаю. Она занималась легализацией короткоствола. Все... Ничем более. Связи в органах власти были, но лоббировала она их коммерческие интересы. В принципе ее в этом и обвиняют, если бы был шпионаж, там сроки сильнее и вряд ли грозила бы депортация, а не срок.

Миша Бонч-Осмоловский

Интересно, в Америке какие-нибудь правозащитные организации выступают в защиту Бутиной? Погуглил и ничего сходу не нашел. Так что если и выступают, то не слишком громко, похоже

Александр Баунов

Нашлись-таки те, слава богу немного, кто удивился, как мне не нравится, что русскую девку в Америке поcадили в тюрьму — до суда, даже до приговора — за звонки и имейлы, а за нее никто ни здесь, ни там не вступился из общественности. Правильно, русских девок в Америке надо больше сажать, а лучше пороть. Нечего в хорошую Америку шастать и имейлы там писать, встречи какие-то организовывать. И вообще нет дыма без огня, и спецслужбы зря сажать не будут.

"Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами".

А еще оно предполагает "сговор с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом".

То есть организация встреч с целью продвижения отношений (в времена перестройки и нового мышления помню это называли народной дипломатией, но с тех пор переквалифицировали в шпионаж) — это уже плохо и возможно только при регистрации в Минюсте в качестве иностранного агента. А без регистрации — это, оказывается вообще тюрьма. Тюрьма за имейлы и звонки. Не за убийство, насилие и грабеж. Не за похищение государственных секретов под чужим именем, а за то что ты звонишь политику, публичному лицу, чья задача общаться с разными людьми по разным вопросам, и говоришь: "Здравствуйте, я Мария Бутина, я бы хотела пообщаться вот по какому вопросу". И лицо публичное, и имя настоящее, и вопрос тот самый.

Но нет, нельзя. Все контакты с неправильными иностранцами оказывается, должны проходить только через государство. Это в Америке, которая всегда гордилась тем, что это общество частных лиц, где мало государства.

Совершенно не важно, представляла ли Бутина кого-то, или так пыталась организовать себе социальный лифт (тем, кто по рождению приписан к чему-нибудь московскому лингвистическому нелегко понять, что молодая девка из Барнаула может увидеть его иначе, чем это видится с любимых Воробьевых гор). На мой взгляд, вся эта возня с правом граждан на оружие — опасное недоразумение. Но за что ухватилась, за то ухватилась. Не важно, разово представляла или была на зарплате, студенты по-разному подрабатывают. Важно, что она делала вот это самое — имейлы, звонки и разговоры. Даже не волнения организовывало по расовому признаку, как пригожинские тролли. И вот за это самое — до приговора, просто в ожидании суда (следующее заседание в феврале) — ей уже несколько месяцев положена одиночная камера. Домик, который построил Джек.

Тут целых четыре печали. Первая, что такое обвинение вообще возможно. Вторая, что за него можно попасть в тюрьму, да еще до суда. До обвинительного приговора, то есть не будучи признанной виновным — за имейлы в одиночку.

Третья, что в Америке, где столько прекрасных НКО, которые никто не притесняет и столько прекрасных журналистов, заслуживших свой ежегодный пулитцер, это никого не взволновало. Какую-то русскую трампистку судят, так ей и надо. А ведь нельзя сказать, что несообразности незаметны. Ко мне приходили домой из бюро одного не скажу какого британского канала говорить в том числе об этом: и начали с того, что слушайте, ну явно херня какая-то происходит. Я понимаю, что для них русскую посадили, как для нас индонезийку: вот если б гражданку Британии, вот если б француженку, тогда cherchez la femme. Но все-таки.

И четвертая печаль, что здесь в ее защиту не выступил никто из частных лиц и организаций, неравнодушных к человеческим правам и свободам. В результате за нее заступается МИД, многим несимпатичный Песков и неприятный Слуцкий. И вновь замыкается круг: баба какая-то, за которую неприятный Слуцкий заступается (по работе, надо сказать, по работе), а приятный американский прокурор, копающий под неприятного Трампа ее сажает. Все гармонично.

Только ничего не гармонично. Я как-то общался с людьми из тех, кто управляли Россией в 90-е, и они говорили, какой ущерб репутации русской демократической власти нанесло, например то, как несбалансированно правозащитники и даже журналисты распределяли внимание между жертвами, пострадавшими, беженцами, рабами (напомню, были и такие) одной и другой стороны в Чеченскую войну. Это не я придумал, что этот ущерб не преодолен до сих пор.

И если мы хотим, чтобы наше заступничество за Серебренникова (хотя там уже и не знаешь, кого добавить, все гири, кажется, на его чаше, кроме Никиты Сергеевича), Сенцова, вообще всех потенциально уязвимых работало лучше, надо преодолеть себя и перестать делить собственных граждан на неприятных, которых можно посадить за имейлы "с целью завязать контакты" и приятных, кого нельзя. За имейлы без регистрации иностранным агентом с целью завязать контакты нельзя никого.

Георгий Бовт

На самом же деле случай Марии Бутиной прежде всего показывает, до какого «днища» взаимной паранойи, подозрительности и враждебного недоверия мы дошли в отношениях с Америкой. Любой сколь-либо значимый представитель России - заведомо «токсичен». Но и любой американец с подобием «общественной миссии» не менее «токсичен» в России. Все американские НКО отсюда давно изгнаны. А остались хоть какие-то, может, не было бы такой жестокости в отношении Бутиной, имей США таких «заложников» в России? В регионах и в Москве, даже в ведущих вузах, как от чумы, бегут от всяких уже контактов с американцами – с профессорами, общественными деятелями, не говоря уже о представителей посольства. Ровно так живут в изоляции и российские дипломаты, включая посла, в США.

Остановимся ли мы когда-нибудь от дальнейшего сползания в еще большую пропасть? Если да, то непохоже, что это произойдет скоро.

Максим Кононенко

Все спецслужбы России должны стоять на ушах, когда гражданина России арестовывают в другом государстве. Тем более по политическому предлогу. Нужны немедленные ответные действия, а мы их не видим. Вот арестовали канадцы бабу из Хуавей - китайцы тут же, немедленно, не сходя с места и еще до всяких заявлений раз и арестовали канадца. И канадцы немедленно <забоялись> и отпустили бабу под залог. Почему мы так не делаем? Почему на каждую арестованную Бутину в Лефортово не отправляется один американец? Почему на каждого выкранного русского программиста тут же не отправляются в Бутырку американские программисты? Я такую «симметричность» не понимаю. Как и такую «ассиметричность».

Русский за границей не чувствует, что за ним великая страна. Нет этого ощущения. Потому что русский видит всю эту <ерунду> с Бутиной, с Бутом, с Ярошенко и понимает, что случись что - никто за него не впишется.

Поэтому, кстати, лучше дома сидеть и ни в какие опасные страны не выезжать. Опасные страны: ЦАР, Сомали, Украина и США.

Ощущение, что российское правительство не вписывалось за Бутину, возможно, возникло после того, как Владимир Путин заявил, что ни он сам, ни сотрудники спецслужб ничего о ней не знают - во что трудно поверить с учетом того, что российские дипломаты шесть раз посещали Бутину в тюрьме, направили Госдепу четыре ноты по ее делу, а Лавров дважды лично обсуждал ее уголовное преследование с Помпео, иронизирует в Твиттере журналистка Наташа Бертран:

Не стоит забывать и о том, что фотография Бутиной служила аватаркой официального твиттера МИД РФ, а Мария Захарова на днях назвала ее политической заключенной и заявила, что над ней проводили "психологические эксперименты".

Евгений Шестаков

Маша Захарова опять исполнила мимо лотка, сказала в интервью CNN, что Бутину американцы пытали. Доказательств, по доброй традиции, никаких, только танец бровей и губ. Тут на днях сильно пожилого дяденьку в сильно курящую хату по беспределу определили, но Машина машина на это не завелась. А там девушка за деньги с вероятным противником зонами бикини дружила, а Путин отдельно и специально сказал, что понятия о ней не имеет, Маша, значит, ты, как и я, за легализацию проституции? Тогда дай пять. Лучше две.

Илья Заславский

Ключевой момент с Бутиной такой: в начале говорила о полной невиновновности, теперь, несмотря на наличие адвокатов, пошла на сделку. ФБР убрала ранне озвученные обвинения в шпионаже, она согласилась принять вину за незаконный лоббизм (не зарегилась как иностранный агент). Для меня очевидно, что ей популярно объяснили, что есть на нее улики по шпионажу, давай сотрудничай по менее тяжкой статье, депортируем тебя тогда через год, а не через 10. Иначе не пошла бы она на сделку, если бы там были одни невинные "низовые встречи".

Корреспондент Voice of America, побывавшая в зале суда, пишет, что Бутина пыталась заниматься агитацией даже в тюрьме:

Фатима Тис

Интересная деталь: судья рассказала, что Бутину перевели в одиночную камеру после того, как другие заключенные в общей дали свидетельства, что она якобы пыталась их завербовать, следствие также заявило о существовании записи ее телефонных переговоров с журналистами при посредничестве одного из ее адвокатов - нарушение запрета судьи. Адвокат Бутиной сказал, что ей позволяются прогулки и другая активность, ее психическому состоянию очень помогают визиты представителей министерства иностранных дел РФ. Бутина останется в заключении пока не выполнит условия соглашения о сотрудничестве со следствием, после чего будет назначена дата суда для вынесения приговора.

Многие высказывают предположения, что после такого исхода дела Бутиной наверняка не поздоровится и ее непосредственному куратору - или кураторам.

Евгений Ихлов

Могу выдвинуть две версии:

1) бездарно проваленная операция (может быть и для "подставы" Торшина и всего "американского направления");

2) специально подставленная Бутина и её американские контрагенты (их будут судить уже не за нелегальное лоббирование, за госизмену) - это прикрытие другого, сверхсекретного и сверхважного канала политического влияния Москвы на правоконсервативные и правопопулистские круги США, операции по которому можно списать теперь на связку Торшин-Бутина-Эриксон... (Враги Трампа хотели получить "русский след" - его им поднесли красиво упакованным тортом с полураздетой барышней внутри)...

Бойлерная

Бутина призналась, что ей управлял бывший сенатор и зампред ЦБ Торшин, а финансистом прокуроры считают главу Глобалтранса Николаева. Обвинения в торговле сексом с Бутиной сняты, но в целом ей грозит до 5 лет тюрьмы. Поскольку на родине ее не знает ни один руководитель разведки, то теперь придется выступать в одиночном разряде. А дни Левитина сочтены вместе с усилением Дитриха. Теперь получается, что он провалил задание по внедрению, и, более того, выставил нас на посмешище. Но вообще это любопытный аспект, такая политика Берлускони-стайл. Она у нас процветает вовсю. Кейс Бутиной говорит о том, насколько беспомощными и оголтелыми были попытки всех этих Агаларовых и остальных попытаться принести пользу Кремлю.

Они стояли в очереди, чтобы доказать свою пользу, но в отсутствие настоящих профи в дело идут такие Буратино как Бутина. Пока она сидит под следствием, но уже стала миллионером - книгу о похождениях шпионки from Moscow оторвут с руками. В Штатах уже живет бывший комиссар "Наших" Дрокова, теперь их станет больше. Может это и есть хитроумный план внедрения - тройной агент? Или агент на троих?

Сергей Пархоменко

Вот тут целый день читаю и смотрю новости про показания, которые Мария Бутина дала, в соответствии со своим соглашением о сотрудничестве со следствием.

И сдается мне, что у одного из самых любимых моих политических персонажей - Александра Порфирьевича Торшина, того самого, что навсегда остался в истории в качестве председателя парламентской следственной комиссии, побоявшейся сказать правду об истинных обстоятельствах бойни в Беслане, и потом щедро награжденного за свое "благоразумие", - так вот, у Александра Порфирьевича Торшина случились теперь очень, очень, просто очень большие неприятности.

Бутина, похоже, говорила о нем следствию и суду щедро и охотно.

Девушку, конечно, жалко: влипла она, в общем, по глупости и юношеской наглости, не совершив ничего такого уж ужасного. Но с ней, кажется, все кончится хорошо: будет выслана из США, вернется домой, и претензий особенных к ней ни у кого не останется.

А вот Торшина не жалко совсем. Ну, вот совсем. Дальше Белоруссии ему теперь шевелиться нельзя. И это очень надолго, может быть даже и навсегда. Думаю, его теперь с наслаждением даже и Казахстан выдаст...

Александр Торшин пока происходящее не комментирует, а Твиттер его заполнен впечатлениями от разнообразных поездок.

​Сергей Пархоменко

И вдогонку еще про Торшина Александра Порфирьевича.



Американские медиа весь день демонстрируют во весь экран самый загадочный твит, которым влиятельный российский политик, в недавнем прошлом заместитель Председателя Совета Федерации (одно время даже исполнявший обязанности председателя, то есть бывший третьим лицом в стране, после президента и председателя правительства), только что ушедший в отставку с поста Статс-секретаря Банка России, встретил сообщение об официально выдвинутом против него обвинении в шпионской деятельности и заговоре против США.



Говорят - вот загадочная русская душа. Никогда нам не понять людей, публично рассуждающих в самый трагический день своей профессиональной жизни и политической карьеры о достоинствах киргизской кухни.



И невдомек им, наивным, что он просто трусливый дурак, со страху засунувший язык в задницу и в таком положении забившийся под кровать, чтоб не достали.



Придет день, и мы много увидим таких твитов за разными подписями. Прямо целые россыпи, нескончаемые простыни из них...

Кстати о твитах Александра Торшина, по Сети кочуют скриншоты его диалога в комментариях с Марией Бутиной, в котором он спрашивает ее, смогут ли они вместе "отдохнуть после съезда".

Подтверждения тому, что этот диалог настоящий, найти не удалось: твит от 1 ноября 2013 года либо удален, либо его и вовсе не существовало. Но фотографии Марии Бутиной с комплиментами в адрес в твиттере Торшина увидеть можно.