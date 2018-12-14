Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов и "Зенит-Арену"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, разрушавших крышу стадиона "Зенит-Арена". Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам чиновника, он хотел защитить руководство от болельщиков футбольного клуба "Зенит", которые якобы готовили "неприятные кричалки". "Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом." - заявил Албин.

В апреле 2017 года стадион на Крестовском острове был открыт. Во время первого матча футболисты жаловались на плохое качество поля, позднее оно было заменено. Крыша стадиона протекала. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что это якобы происходит из-за бакланов. Птицы, по словам чиновника, клювами разрушают светоотражающую пленку, которая должна защищать от протеканий.

Строительство "Зенит-Арены" началось в 2007 году. Изначально стоимость стадиона составляла 7 миллиардов рублей, однако вместо этого были потрачены около 50 миллиардов. В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что не менее 30 миллиардов рублей из этой суммы были украдены. Оппозиционер Алексей Навальный отмечает, что строительство "Зенит-Арены" курировал лично президент России Владимир Путин.