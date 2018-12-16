На Украине появилась новая церковь. Как этого добились?

В Киеве началась первая литургия предстоятеля новой православной церкви — Православной церкви Украины. Она была создана на соборе 15 декабря. Её возглавил протеже главы Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Епифаний (Думенко). Как была создана новая церковь?

Независимой церкви Украина потребовала одновременно с провозглашением независимости государства

В 1990 умер предстоятель РПЦ патриарх Пимен (Извеков). Патриарх Филарет (Денисенко) рассматривался как его вероятный преемник. Филарета назначили на должность патриаршего местоблюстителя. Однако он проиграл выборы предстоятеля — больше него голоса набрали митрополиты Алексий (ставший в итоге патриархом Алексием II) и митрополит Владимир (возглавивший позднее Украинскую православную церковь).

Филарет был избран предстоятелем созданной в рамках Русской православной церкви Украинской православной церкви. После получения Украиной независимости УПЦ потребовала автокефалии, однако позднее большая часть епископов отозвали свои подписи от требования о независимости.

В 1992 году часть священников и приходов, принадлежащих к Украинской православной церкви, объявили о независимости от Русской православной церкви. С этого момента на Украине существовала признанная другими церквями мира УПЦ Московского патриархата, которой принадлежало большинство приходов, и две крупные не признанные другими церквями православные церкви – уже действовавшая Украинская автокефальная церковь (отсчитывающая свою историю с 1919 года), возглавляемая митрополитом Макарием (Малетичем) и УПЦ Киевского патриархата, возглавляемая патриархом Филаретом.

К идее автокефалии возвращались с момента независимости Украины

Сторонником независимости украинской церкви был первый президент Украины Кравчук, а активные переговоры с Константинопольской церковью начались при третьем президенте Ющенко. Его вклад на объединительном соборе отдельно упомянул действующий президент Порошенко: “Я хотел бы отметить роль Виктора Ющенко, который присутствует в этом зале. И который начал интенсивный диалог с церковью-матерью”, цитирует его Hromadske. По словам Порошенко, он начал диалог о независимости украинской церкви “с первых дней своего президентства”. В июне 2016 года к вселенскому патриарху Варфоломею обратилась Верховная Рада с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви на Украине. В мае с обращением к народу в поддержку независимости выступили украинские президенты Кравчук, Кучма и Ющенко.

В интервью “Голосу Америки” Филарет рассказал, что активно вопросом о предоставлении независимости Порошенко занялся только в этом году. “Это не имеет отношения к выборам, потому что Порошенко как человек искренне верующий понимает, что без Украинской церкви государства не может быть”, — утверждает Филарет.

Главой новой церкви избран митрополит Епифаний (Думенко)

Епифанию 39 лет, он начал служение в УПЦ Киевского патриархата в 2003 году. В 2007 году он постригся в монахи и у него начался взлёт в церковной карьере. В 2013 году он был возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского.

Митрополит был секретарём, заместителем и вероятным преемником Филарета в УПЦ КП. Отвечал в церкви за образование — был ректором духовных киевских школ.

Официальный титул Епифания будет звучать как “митрополит Киевский и всея Украины”. Трансляцию его первой литургии в новом статусе вела Украинская служба Радио Свобода.

Избрание Епифания могло сорваться на соборе в субботу, пишет “Украинская правда”. Сначала его не удалось сделать единственным кандидатом на пост предстоятеля новой церкви. Затем его конкурент на выборах митрополит Михаил (Зинкевич) набрал слишком много голосов в первом туре. По утверждению источника издания, после набора Михаилом большого числа голосов Филарет пообещал встать и уйти с собора. Чтобы не создавать конфликт, президент Порошенко уговорил Михаила снять свою кандидатуру.

Епифаний избран главой цекрви пожизненно. 6 января в Стамбуле он должен получить от главы Константинопольской церкви томос – указ о предоставлении автокефалии.

Вопрос о независимости церкви остаётся крайне политизированным

Пётр Порошенко назвал получение украинской православной церковью автокефалии "геополитической катастрофой тысячелетия" для Владимира Путина. Его слова цитировало издание "Гордон". "Это церковь без молитвы за российскую власть и за российское войско. Потому что российская власть и российское войско убивает украинцев", – заявил Порошенко.

Большинство приходов на Украине по-прежнему принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, священники и прихожане церкви опасаются давления со стороны государства. Епископы церкви жаловались на давление со стороны Службы безопасности Украины перед объединительным собором. Несмотря на это в соборе приняли участие только два архиерея из УПЦ МП.