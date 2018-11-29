Синод Константинопольской православной церкви разработал проект учредительного документа Украинской православной церкви. Об этом сообщается в фейсбуке Вселенского патриархата. Заседание Священного синода проходило в Стамбуле с 27 по 29 ноября.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской церкви и подготовки к предоставлению патриархального и синодального томоса, Священный синод одобрил проект устава Украинской церкви",— говорится в сообщении патриархата.

Ранее предполагалось, что на заседании Синода будет определена точная дата объединительного собора Украинской церкви. На нём должен быть избран предстоятель новой поместной церкви.

В 1992 году часть священников и приходов, принадлежащих к Украинской православной церкви объявили о независимости от Русской православной церкви. С этого момента на Украине существовала признанная другими церквями мира УПЦ Московского патриархата и две непризнанные другими церквями православные церкви — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь (существующей с 1919 года).

В октябре 2018 года синод Константинопольской православной церкви объявил, что Украина является канонической территорией Константинополя, снял отлучения с глав непризнанных украинских церквей и начал процедуру предоставления им автокефалии (церковной независимости).

Новость дополняется