В Брюсселе при столкновениях с полицией задержаны десятки протестующих

В Брюсселе в воскресенье около пяти тысяч человек участвовали в манифестации против Миграционного пакта ООН. Акция была организована представителями правых движений и проходила в квартале, где расположены штаб-квартиры организаций Евросоюза. Власти изначально запретили митинг, однако суд разрешил демонстрантам собраться при условии, что протест будет мирным.

Но столкновения с правоохранителями всё же произошли. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Как сообщил бургомистр Брюсселя Филипп Клозе информагентству Belga, 69 человек задержаны по подозрению в причинении имущественного ущерба. От 300 до 400 человек попытались проникнуть в здание Еврокомиссии. ​

Одновременно в центре Брюсселя прошла акция в поддержку миграционного пакта ООН. В ней участвовали около одной тысячи человек, среди них – представители левых движений, неправительственных организаций и французского протестного движения "жёлтых жилетов".

Некоторые страны ЕС, среди которых Австрия, Польша, Словакия и Чехия, отказались присоединиться к Миграционному пакту ООН, принятому 10 декабря на саммите Маракеше (Марокко). В Бельгии разногласия относительно пакта привели к созданию правительства меньшинства.

Ранее премьер-министр страны Шарль Мишель обещал, что Брюссель присоединится к пакту, а "Новый фламандский альянс" (НФА), представляющий интересы национального меньшинства, пригрозил развалом коалиции, если премьер полетит в марокканский город Марракеш для утверждения документа. В результате НФА, крупнейшая из четырех партий в составе правительственной коалиции, вышла из нее. Это привело к возникновению в стране правительства меньшинства, которому теперь придется опираться на голоса оппозиции в парламенте. Премьер-министр Шарль Мишель осуществил ряд перестановок в кабинете министров.

Парламентские выборы в Бельгии должны пройти в мае 2019 года, информирует "Немецкая волна".