Сенату США представят новый отчёт о вмешательстве РФ в выборы

Комитет по разведке Сената США получил отчет о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, основанный на анализе публикаций в социальных сетях. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчёт экспертов Оксфордского университета и компании Graphika, занимающейся сетевым анализом. Документ должен быть опубликован на этой неделе. Данные для исследования были предоставлены Facebook, Twitter и Google и охватывают период до середины 2017 года.

Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований, так называемой "фабрикой троллей" близкого к президенту Путину бизнесмена Евгения Пригожина, и деятельность российских ботов и фейковых страниц. В отчете утверждается, что российская сторона действовала в пользу Республиканской партии и кандидата в президенты Дональда Трампа. Так, согласно результатам анализа нескольких миллионов постов в социальных сетях их активность совпадала с ключевыми политическими событиями в США – датами дебатов кандидатов в президенты и партийных съездов.

Авторы доклада утверждают, что им удалось найти прямые следы российского вмешательства, такие как оплата рекламы аккаунтов рублями и использование российских номеров телефонов. В логах компьютеров также были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское Агентство интернет-исследований.



Осенью прошлого года в компании Facebook обнаружили связь между российской "фабрикой троллей" и вмешательством России в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу, все управление этими страницами шло из России. В соцсети утверждают, что в США рекламу могли увидеть около 10 миллионов человек.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Команда спецпрокурора Роберта Мюллера выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Сам американский лидер неоднократно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм". Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отрицает.