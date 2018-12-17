Во Владивостоке сообщают о выплатах наблюдателям штаба Кожемяко

Член одной из наблюдательных комиссий Владивостока Александр Налимов сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий" о выплатах наблюдателям от штаба Олега Кожемяко, который сегодня победил на выборах губернатора Приморья.

По словам Налимова, человек, который вчера предположительно курировал "карусельщиков" на выборах, сегодня выдавал оплату наблюдателям. Собеседник издания утверждает, что узнал об этом накануне от наблюдателя штаба Кожемяко и пошел в торговый центр "Кристалл", где и застал людей, ждущих выплаты.

"А деньги привез тот же человек который приехал вчера и покрывал водителя карусельщика", – сообщил Налимов.

16 декабря член наблюдательной комиссии остановил автобус с группой молодых людей, которые ездили от участка к участку с открепительными удостоверениями. По словам Налимова, пока он ждал полицию с водителем автобуса, на место приехал предполагаемый куратор и начал хамить ему и журналистам. Он же увез водителя автобуса на автомобиле TOYOTA CROWN. Наблюдатель смог узнать его телефон по номеру машины и передал контакты полиции.​ Видео подвоза избирателей есть в распоряжении редакции "Сибирь.Реалий"

"Я начал опять звонить в полицию, так он сел в машину с водителем автобуса и уехал. А у него на заднем стекле объявление о продаже машины, ну мы и нашли его телефон в интернете. Полиция приехала, я им дал номер и они попросили его вернуться. Он сам подъехал, а водитель позже пешком пришел. Мы вместе поехали в отделение, где я написал объяснительную", – рассказал Налимов.

Корреспондент "Сибирь.Реалий" связался с предполагаемым куратором по указанному номеру и спросил, какое он имел отношение к "карусели" и выплатам наблюдателям. Тот отказался называть свое имя. ​"Вы меня видели в лицо? У вас откуда такая информация? Вы что-то путаете, до свидания", – ответил он.

Предполагаемый куратор, водитель автобуса и член УИКа были доставлены в Отдел Полиции № 1 Ленинского Района Владивостока для составления объяснительных. В полиции не ответили звонок "Сибирь.Реалий" на момент публикации заметки.

В Приморье вчера состоялись выборы губернатора края. Набрав 61,88% голосов победил врио главы региона Олег Кожемяко. Центризбирком официально подведет итоги повторных выборов во вторник, 18 декабря.