Путин перенес столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Президент России Владимир Путин перенес центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Перенос столицы предложил Олег Кожемяко, назначенный Путиным временно исполняющим обязанности главы Приморского края после скандала во втором туре губернаторских выборов. 11 декабря президент поддержал его идею.

Необходимость переноса столицы Кожемяко аргументировал тем, что Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств. Справедливым он назвал то, что статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и внимание со стороны властей.

Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал против переноса столицы. По его словам, Хабаровск – столица округа "не только по названию, но и по определению", а именно в сферах здравоохранения, культуры и образования.