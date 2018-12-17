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Канада может отменить крупную сделку с Эр-Риядом из-за дела Хашогги

Джамаль Хашогги

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Канада рассматривает отмену крупного военного контракта с Саудовской Аравией в качестве реакции на убийство журналиста Джамаля Хашогги. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, неустойка может превысить милиард канадских долларов.

Договор на поставку военной техники был заключён в 2014 году. Сумма сделки – около 13 миллиардов долларов. Канада обязалась поставить Эр-Рияду более девятисот боевых машин пехоты LAV 700. В сентябре количество единиц вооружения сократили по инициативе саудовской стороны.

В конце ноября Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги. В канадском МИДе назвали преступление "бессовестным нападением на свободу выражения всех людей".

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают.

14 декабря Сенат США принял резолюцию, в которой наследный принц Саудовской Аравии признаётся виновным в организации убийства Хашогги. Саудовская Аравия заявила, что принятый американскими законодателями документ основан на необоснованных утверждениях.

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