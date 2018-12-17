Опубликовано соглашение о взаимном признании виз Россией и Белоруссией

На интернет-портале правовой информации России опубликовано пока не подписанное соглашение о взаимном признании виз российской и белорусской стороной. Соответствующий договор оба государства намеревались подписать 12 декабря в Бресте на заседании Совета министров союзного государства. Дата его вступления в силу пока не называется.

По новому соглашению иностранцы, у которых есть белорусская или российская виза, смогут пользоваться идентичными правами на территориях обеих стран. В Россию также смогут попасть иностранные граждане, которые имеют право на безвизовый въезд в Белоруссию.

С начала 2018 года в страну без визы могут въехать граждане стран ЕС, которые прибывают в Белоруссию через международный аэропорт в Минске. Россия же до сих пор требовала от европейцев получить визу при каждом въезде на свою территорию, а транзит через Белоруссию автодорожным путем вовсе был запрещен.

Людям, которым был запрещен въезд в Россию или Белоруссию, запретят пребывание в обеих странах.

16 декабря белорусская газета "Наша Нива" со ссылкой на два неназванных источника рассказала о тайном совещании президента Белоруссии Александр Лукашенко. На нём якобы обсуждалась возможность объединения России и Белоруссии и исчезновения последней как независимого государства. В администрации президента Белоруссии опровергли эти сведения.