Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященное вопросу независимости страны. Об это пишет газета “Наша Нива” со ссылкой на два неназванных источника. На повестке дня стоял вопрос “что делать?” в условиях давления со стороны России, утверждает издание.

“Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это”, — рассказал один из собеседников газеты. Некоторые из участников совещания отметили, что реформы могут быть эффективнее совещаний, отметила газета.

13 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на Совете министров Союзного государства России и Белоруссии в Бресте. Там он заявил, что Россия готова создать совместные с Белоруссией центр выпуска денег, таможенную службу, суд и счётную палату. В этом случае государства смогут проводить вместе единую налоговую политику.

В Белоруссии это заявление восприняли как часть экономического давления на страну. 14 декабря Лукашенко заявил на встрече с российскими журналистами, что для него государственный суверенитет является “святым”, и он не допустит его потери.

В июне на совещании в Шкловском районе Белоруссии, Лукашенко предупредил об угрозах государству в случае недостаточно эффективного экономического развития. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", ֫— заявил глава Белоруссии. Он не назвал страну, которая угрожает Минску.

При чём тут российские налоги

Налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно.

В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Обсуждение компенсации манёвра может стать главной темой переговоров между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в конце декабря.

В следующем году бюджет Белоруссии может недополучить около 300 миллионов долларов из-за налогового манёвра в России. Белорусские аналитики отмечают, что своими словами в Бресте Медведев может ставить ультиматум, увязывая вопрос компенсации бюджетных потерь республики с её интеграцией с Россией.