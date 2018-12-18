Сын бывшего главы РЖД Якунина подал в суд на "Новую газету"

Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей подал в суд иск о защите репутации против "Новой газеты" и её журналиста Ирека Муртазина.

Поводом для иска послужила статья "Особо важное убийство", опубликованная в газете в октябре. В ней Муртазин пишет о возможной связи убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной и бизнес-интересов Якунина. В частности, газета писала, что следователь могла быть причастна к расследованию дела о возможной коррупции при продаже электронных билетов РЖД, которое возбудили после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Иск подан в Басманный районный суд Москвы. Андрей Якунин считает, что упоминание его имени в контексте убийства недопустимо, требует признать текст не соответствующим действительности, опубликовать опровержение, принести ему извинения и взыскать по одному миллиону рублей с автора статьи и"Новой газеты".

В середине ноября иск против газеты из-за этой же статьи подал Владимир Якунин. Он требовал с издания и журналистов в общей сложности пять миллионов рублей.