Студент МГУ рассказал об избиении за фото сотрудника "Центра Э"

Студент МГУ Дмитрий Иванов, участвующий в "Бессрочном протесте", рассказал, что его избили в автозаке после задержания у здания ФСБ на Лубянке. По словам пострадавшего, поводом послужила сделанная им фотография сотрудника московского Центра по противодействию экстремизму ("Центр Э") по фамилии Окопный.

Иванов написал в телеграм-канале "Протестный МГУ", что в автозаке его били телефоном и рукой, не оставляя следов, затем раздели до пояса, угрожали электрошокером и изнасилованием. Полицейские также якобы обещали, что студента отчислят из университета, а его родителей уволят с работы.

Дмитрий Иванов также утверждает, что ему сломали телефон, после чего перевели в другой автозак, где в тот момент находились остальные задержанные на акции 16 декабря. На них составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Всего на несогласованной акции "Марш за мир. Против насилия" задержали 12 человек. В этот день активисты пришли к зданию ФСБ протестовать против преследования обвиняемых по делам "Сети" и "Нового величия", а также против содержания под стражей правозащитника Льва Пономарева.

В ноябре минувшего года бывший член прокремлёвского движения SERB заявил, что активистов, которые срывают акции протеста и нападают на их участников, курирует сотрудник "Центра Э" Алексей Окопный. В руководстве SERB отрицают получение инструкций от полиции и утверждают, что МВД лишь предупреждает, куда не надо ходить.